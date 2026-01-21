"Boba i ja nismo htjeli da spava po hotelima": Brena o Kemalu Montenu i uspomeni koja i dalje boli

Lepa Brena kroz suze se prisjetila Kemala Montena i dirljive anegdote iz svog doma.

Na današnji dan 2015. godine u Zagrebu je preminuo legendarni pjevač Kemal Monteno. U poslednjim danima života vodio je tešku borbu sa pneumonijom i sepsom, koje su nastale kao komplikacije nakon transplantacije bubrega.

Muzička zvijezda Lepa Brena, svojevremeno je sa velikim emocijama i suzama u očima govorila o Kemalu.

"Boba i ja nismo htjeli da on spava po hotelima, nego da spava kod nas kući. On ustaje jako rano. Mi ustajemo oko sedam-osam da ispratimo djecu u školu, a on ustane opet ranije. I moja kafa je stajala gore, jer smo je držali na toj najvišoj polici. I ja jedno jutro ustanem, vidim on sjedi, puši i skoro je zaspao u dnevnom boravku. Ja kažem: 'Pa, Kemice, gdje ti je kafa?'. A on će: 'Pa što si je stavila gore. Nemam stolicu da se popnem gore, ne mogu da uzmem kafu'", ispričala je Lepa Brena u esmisiji "Konačno petak" na BHRT-u.

Ostavština legende

Podsjetimo, Kemal Monteno je preminuo 21. januara 2015. u Zagrebu, a sahranjen je u Sarajevu, na groblju Bare. Njegov grob i danas odiše muzikom i uspomenama, uz melodije pjesama "Sarajevo, ljubavi moja" i "Dušo moja". Monteno je ostao upamćen ne samo kao pjevač i kompozitor, već i kao čovjek koji je svoj život posvetio muzici, ljubavi i prijateljstvu, ostavljajući neizbrisiv trag u srcima generacija.

Njegova vedrina i humor ostali su prepoznatljivi do poslednjih dana. Jedan od poslednjih intervjua dao je za Dnevni avaz, sjedjeći vedrog raspoloženja uz šoljicu kafe i cigaretu. Malo ko bi pomislio da je taj isti čovek, prije samo pola godine, bio na ivici života i smrti. Operacija koju je tada imao bila je samo jedno poglavlje u njegovoj dugoj borbi sa zdravstvenim problemima, a najveća prepreka – transplantacija bubrega – tek je bila pred njim.

