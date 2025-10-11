Preminula Dajen Kiton: Vijest o smrti slavne glumice potresla svijet, uzrok još nije poznat

Slavna glumica preminula u 79. godini
Holivudska legenda Dajan Kiton umrla je u 79. godini, prenosi Pipl magazin.
Dobitnica Oskara, čija je blistava karijera trajala više od pola vijeka, umrla je u Kaliforniji, potvrdila je njena porodica agenciji. Za sada nisu dostupni dodatni detalji.
Dajen Kiton je stekla slavu sedamdesetih, glumila je u hit filmovima "Kum", "Eni Hol", "Klub prvih žena":..Izvor: printscreen/youtube/Josh Busfield aka bitterphase
Iza sebe je ostavila dvoje djece, Dekstera (29) i Djuka (25).
Kitonova, koja je rođena u Los Anđelesu, debitovala je na filmu 1970. godine u filmu "Ljubavnici i drugi stranci".
RIP Diane Keaton, 79.— Piers Morgan (@piersmorgan)October 11, 2025
Oscar-winning star of Annie Hall, brilliant in the Godfather and Father of the Bride movies. One of Hollywood’s greatest actresses, and a delightful lady. Sad news.pic.twitter.com/rwxUWCaLHp
1972. godine postala je poznato ime, a glumila je Kej Adams-Korleone u filmu "Kum", gde je glumila pored Marlona Branda i Ala Paćina.
RIP Diane Keaton, 79, one of a kindpic.twitter.com/LkrSxW3mk4— Adam Feldman (@FeldmanAdam)October 11, 2025