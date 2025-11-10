Glumica 11 godina nije izašla iz hotelske sobe: Ljubila pjevača, a umrla u bijedi brinući o bolesnom unuku

Gizela Vuković preminula je 29. marta 2015, u 89. godini, kao beskućnica, zaboravljena od svih iako je svojevremeno dijelila binu sa čuvenim Gidrom

Glumica Gizela Vuković bila je jedno od prepoznatljivih lica jugoslovenskog filma i pozorišta, a tokom duge karijere osvojila je brojne nagrade, među kojima i prestižnu "Zlatnu arenu" u Puli.

Na vrhuncu popularnosti upoznala je pjevača Zvonka Bogdana, u kog se zaljubila i zbog kojeg je odlučila da promijeni svoj život i preseli se u rodnu Suboticu.

Ipak, brak nije potrajao, a Gizela je kasnije otvoreno govorila da o toj vezi ne želi ni da razmišlja, ističući da joj nije ostala u lijepom sećanju.

"O braku s njim ne želim da govorim. Razišli smo se davno i šta tu više ima da se priča. Manite me njega. Ne želim da ga se sjećam. Odavno nisam u kontaktu s njim. Ne interesuje me uopšte. Meni on nikada nije značio. On je taj koji se zakačio za mene. Balavac je bio. Od njega mi ništa ne treba. Za ljubav svog života, glumca Josipa Bajića, nažalost, nisam mogla da se udam. Bilo je raznih prepreka. Ali znam da me je mnogo volio, a i ja, bogami, njega", govorila je oštro glumica.

Nakon razvoda, Gizela je naišla na brojne životne prepreke. Činilo se da joj je sreća u potpunosti okrenula leđa, te je ubrzo stala bez svega i postala beskućnik.

"Kada sam iz Subotice krenula u Beograd, otac Toma i mama Viktorija, prodali su moj dio zemlje i dali mi da kupim sebi stan u prijestonici. I jesam, u Nemanjinoj broj tri. Stanarsko pravo prenijela sam na ćerku, a onda su stigle zlosrećne devedesete", započela je.

Zbog nagomilanih dugova, bila je prinuđena da krov nad glavom nađe u sobici hotela, koji je samo prvih nekoliko mjeseci mogla da plaća.

"Ćerkina agencija je počela da gomila dugove... Neki ljudi, valjda zelenaši, izbacili su nas na ulicu. Često smo, potom, mijenjali podstanarske sobičke, gomilali dugove. U tim neprekidnim seljakanjima izgubila sam sve fotografije. Nemam, djeco, nijednu staru sliku, nijednu. Ne znam ni gdje mi je ostala 'Arena'", ispričala je Gizela svojevremeno za "Novosti" i dodala:

"Ne znam koga nisam pitala za pomoć. Međutim, svi su me zaboravili", rekla je ona tada.

Brinula o bolesnoj ćerki i unuku

Do poslednjeg dana je brinula o bolesnoj ćerki Milici i autističnom unuku Branku.

- Ćerka Milica danima je bolesna, ne ustaje iz kreveta, dok je unuk Branko autističan, pa vrlo rijetko izlazi iz sobe. Ja dalje od hodnika hotela nisam kročila nijednom u prethodnih 11 godina. Jedva se krećem pomoću ove stolice - ispričala je tada Gizela.

Njoj su socijalni radnici predlagali da se preseli u starački dom, međutim nikako nije željela da napusti bolesnu ćerku i unuka.

- Kako da se razdvojim od njih dvoje. Moja penzija je i njihov prihod. Ne mogu da se razdvajam od njih, ne mogu. Oni su mi sve što imam. Neću se razdvajati od njih pa makar poslednje dane sjedjela na ulici. Samo da mi je da vidim neki skroman, svoj krov nad glavom pa nek sutra umrem - rekla je Gizela pred smrt.