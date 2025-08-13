logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminula slavna glumica: Fanovi širom sveta odaju počast zvijezdi horora

Preminula slavna glumica: Fanovi širom sveta odaju počast zvijezdi horora

Autor Marina Cvetković
0

Lorna Rejver, najpoznatija po ulozi u hororu "Drag mi to hell" preminula je u 81. godini.

Preminula slavna glumica: Fanovi širom sveta odaju počast zvijezdi horora Izvor: Youtube printscreen / JoBlo Movie Network

Rejver je preminula 12. maja 2025. godine, saopštava SAG-AFTRA u svom časopisu Summer 2025, u odeljku "In Memoriam".

Lorna, koja ima 55 glumačkih ostvarenja na IMDB-u, najviše je zapamćena po ulozi gospođe Ganuš, ciganke koja baca kletvu na glavnu junakinju, u horor filmu "Drag Me To Hell" iz 2009. godine.

Izvor: FilmStills.net / Film Stills / Profimedia

Jedan fan je na X-unapisao o njenoj smrti: "Kakvu nezaboravnu ulogu je odigrala u Drag Me To Hell. Počivaj u miru."

Drugi je dodao: "#RIP Lorna Raver. Glumica sa pozorišnim obrazovanjem bila je odlična kao gospođa Ganuš, vještica koja baca kletvu na bankara Alison Lohman u filmu Sema Raimija 'Drag Me to Hell'.

Kada se prijavljivala za ulogu, izjavila je da "nije bila potpuno svjesna u šta se upušta". Rejver je bila sklona da prihvati ulogu kako bi radila sa rediteljem Semom Raimijem, koji je takođe režirao "Spider-Man" iz 2004. godine. Ipak, nije bila potpuno pripremljena za ono što je uloga podrazumijevala dok se nije priključila projektu.

"Iako sam znala za [Raimijev] rad iz drugih filmova, bila sam toliko neupućena u cijeli horor žanr da nikada nisam ni čula za filmove Evil Dead", prisjetila se ona u knjizi Džejsona Normana "Welcome to Our Nightmares: Behind the Scene With Today’s Horror Actor", prenosi The Hollywood Reporter.

"Definitivno sam bila zainteresovana da to radim zbog Sema Raimija, ali nisam bila potpuno svjesna u šta se upuštam dok se to nije desilo", rekla je.

"Ono što mi se svidjelo kod lika", dodala je glumica, "je to što je bila moćna."

Možda će vas zanimati

Tagovi

horor glumica smrt

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ