Preminula slavna glumica: Fanovi širom sveta odaju počast zvijezdi horora

Lorna Rejver, najpoznatija po ulozi u hororu "Drag mi to hell" preminula je u 81. godini.

Izvor: Youtube printscreen / JoBlo Movie Network

Rejver je preminula 12. maja 2025. godine, saopštava SAG-AFTRA u svom časopisu Summer 2025, u odeljku "In Memoriam".

Lorna, koja ima 55 glumačkih ostvarenja na IMDB-u, najviše je zapamćena po ulozi gospođe Ganuš, ciganke koja baca kletvu na glavnu junakinju, u horor filmu "Drag Me To Hell" iz 2009. godine.

Izvor: FilmStills.net / Film Stills / Profimedia

Jedan fan je na X-unapisao o njenoj smrti: "Kakvu nezaboravnu ulogu je odigrala u Drag Me To Hell. Počivaj u miru."

Drugi je dodao: "#RIP Lorna Raver. Glumica sa pozorišnim obrazovanjem bila je odlična kao gospođa Ganuš, vještica koja baca kletvu na bankara Alison Lohman u filmu Sema Raimija 'Drag Me to Hell'.

Kada se prijavljivala za ulogu, izjavila je da "nije bila potpuno svjesna u šta se upušta". Rejver je bila sklona da prihvati ulogu kako bi radila sa rediteljem Semom Raimijem, koji je takođe režirao "Spider-Man" iz 2004. godine. Ipak, nije bila potpuno pripremljena za ono što je uloga podrazumijevala dok se nije priključila projektu.

"Iako sam znala za [Raimijev] rad iz drugih filmova, bila sam toliko neupućena u cijeli horor žanr da nikada nisam ni čula za filmove Evil Dead", prisjetila se ona u knjizi Džejsona Normana "Welcome to Our Nightmares: Behind the Scene With Today’s Horror Actor", prenosi The Hollywood Reporter.

"Definitivno sam bila zainteresovana da to radim zbog Sema Raimija, ali nisam bila potpuno svjesna u šta se upuštam dok se to nije desilo", rekla je.

"Ono što mi se svidjelo kod lika", dodala je glumica, "je to što je bila moćna."