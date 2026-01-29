Sidni Svini je glumica o kojoj se najviše priča. Ukoliko niste gledali "Euforiju" ili kako se pojavljuje na crvenim tepisima svjetskih premijera i dodjela nagrada, ovaj jedan snimak će vam "otvoriti oči"

Izvor: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Glumica Sidni Svini je proteklih godina dospjela u centrar pažnje svjetske javnost ne samo zbog romantičnih komedija, brutalnih drama ili uloge u hit seriji "Euforija" čija treća sezona uskoro startuje.

Sidni je zavela svijet i svojim izgledom, koji ponosno pokazuje gdje god se pojavi, uvijek u prvi plan stavljajući grudi. Nedavno se našla u centru skandala, kada je pokušala da reklamira svoju liniju donjeg veša i okačila grudnjake na čuveni znak "Holivud", a sada je našla lakši način da pokaže šta je u ponudi.

Na društvenij mreži X je osvanuo snimak golišave Sidni Svini, koja izlazi iz automobila obučena u tanga gaćice, grudnjak i visoke potpetice, a svi na ulici zure i pritrčavaju da uslikaju ovaj hit prizor.

Pogledajte:

Bezobrazna scena zgrozila javnost

Sidni se i nedavno obnažila u scenama nove sezone "Euforije" gdje saznajemo da je postala Onlifens model. Sidni u jednom kadru nosi tanga gaćice (opet) sa repom, koji je potom krenula da vrti.

Pogledajte slike iz nove sezone:

Vidi opis Golišavo izdanje najzgodnije glumice gledali milioni: Izašla iz auta samo u donjem vešu (Video)

Ali, i trejler koji je sve koji su ga pogledali, upravo zbog Svinijeve, ostavio bez teksta: