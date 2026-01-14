Stigla nova "Euforija", gledaoci u šoku zbog eksplicitne scene Sidni Svini: Kadar otpozadi ostavio bez teksta (Video)

HBO drama koja je raspametila svijet ponovo na malim ekranima od 12. aprila ove godine.

Izvor: HBO max/screenshot

Hit HBO drama serija Sama Levinsona vraća se u aprilu, sa Zendejom, Sidni Svini i Džejkobom Elordijem u glavnim ulogama.

Sada je objavljen prvi trejler treće sezone, koji obećava još više nasilja, droge i se*sa, ali i otkriva problematičan život likova nakon srednje škole.

Nova sezona dešava se pet godina nakon posljednjeg pojavljivanja likova, a u prvom trejleru vidimo Ru u problemu s dilerima, uključujući povratak Marte Keli, saznajemo da Kesi postaje zvijezda sajta za odrasle dok je udata za Nejta, dok Džuls postaje "sugar bejbi".

Pogledajte trejler u kojoj je i sporna scena:

Euforija 3. sezona Izvor: YouTube/HBO Max

A, onda i skrinšot scene koja je, pored one sa repom, prikupila najviše komentara:

Some viewers have been left outraged to see the character of Cassie, played by Sydney Sweeney, now working as an OnlyFans model.https://t.co/KOpAUqjsSZpic.twitter.com/J3UMjreIhR — Daily Mail US (@Daily_MailUS)January 14, 2026

Zvanični opis glasi: "Grupa prijatelja iz djetinjstva bori se sa vrlinom vjere, mogućnošću iskupljenja i problemom zla". Ostali koji se vraćaju su Aleksa Demi, Kloi Čeri, Mod Apatau i dvostruki oskarovac Kolman Domingo.

Novajlije ove sezone su Šeron Stoun, Rozalija, Nataša Lion, Danijel Dedvajler i Maršon Linč.

Kreator serije Sam Levinson, nazvao je ovu sezonu "najboljom do sada".

"Jedina stvar oko koje smo se svi složili je da ne možemo da se vratimo u srednju školu – iako su mnoge serije imale tridesetogodišnje srednjoškolce, mi to nismo. Pet godina je djelovalo kao prirodno vrijeme za skok, jer bi, da su išli na fakultet, tada već bili gotovi sa studijama", rekao je Levinson.

Ipak, gledaoce je iznerviralo to što će i u ovoj sezoni gledati Aleksu Demi: