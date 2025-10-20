logo
Ana Ivanović i Švajni se sastali prvi put posle razvoda: Novi momenti u Njemačkoj, isplivali detalji susreta

Autor Marina Cvetković
0

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger spustili su loptu i odlučili da se nađu nako što su se zvanično razveli

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger susret nakon razvoda Izvor: Instagram printscreen / anaivanovic

O razvodu Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera i dalje bruji svijet. Doduše, malo se prašina spustila, ali je ta tema i dalje interesantna. I dok bivša teniserka i fudbaler žive novim životom, detalji njihovog odnosa isplivavaju na površinu.

Kako saznajemo, doskorašnji supružnici nedavno su se prvi put vidjeli posle razvoda.

Preporodila se

Kako priča Kurirov izvor, povod je bio rješavanje porodičnih situacija.

"Stvari među njima se polako vraćaju u normalu. Bar što se komunikacije tiče. Ana i Bastijan su se vidjeli prije tri nedelje, porazgovarali o porodičnim stvarima i sve je prošlo u najboljem redu", kaže izvor dodaje:

"Aferu, skandale i sve što je pratilo njihov rastanak nisu komentarisali, već su rješavali situacije koje se tiču života i budućnosti. On se iselio iz stana i nastavio sa svojim životom na drugoj lokaciji, a Ana je u nekretnini u kojoj je Bastijan živio kao mladić. Ali to sve nije važno koliko činjenica da su njih dvoje uspjeli da pronađu zajednički jezik nakon turbulentnog perioda", završava izvor blizak porodici Ivanović.

Ana nakon razvoda uživa u putovanjima:

Ana i Bastijan su godinama važili za jedan od najskladnijih javnih parova, i zbog toga su mnogi bili iznenađeni kada su pročitali vijest o njihovom rastanku.

Ana Ivanović bastijan švajnštajger susret

