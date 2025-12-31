Moćni snimak Ane Ivanović uzburkao mreže: Cijeli svijet brujao o razvodu od fudbalera, sad sija pored ovog muškarca

Bivša teniserka Ana Ivanović objavila je snimak koji je izmamio mnoštvo emocija kod njenih pratilaca.

Teniserka Ana Ivanović je oduvijek važila za "miljenicu Srbije" i nema osobe koja se nije radovala njenim uspjesima na terenu, udaji za Bastijana Švajnštajgera, a potom rođenju sinova.

Zato je, kao grom iz vedra neba, vijest da se razvodi zatekla sve koji je vole i prate. Njemački mediji su prvi pisali o krahu braka, pa čak i stali na njenu stranu, pogotovo nakon što su na mrežama osvanuli snimci njenog muža s drugom ženom.

Za sve to vrijeme, Ana se nije oglašavala. Mudro je ćutala na temu razvoda, ali je zato svakodnevno objavljivala slike kakve dugo nismo imali prilike da vidimo.

Gledali smo je na ljetovanjima i zimovanjima, u provodu s prijateljima, putovanjima "po bijelom svijetu" i Srbiji... i zapazili, poput pratilaca, da nikada ljepše i moćnije nije izgledala.

Sada je riješila da cijelu godinu "u slikama" objavi na društvenoj mreži X, gdje su svi hvalili što je konačno ona u centru pažnje. U Aninim objavama ćemo je videti u svečanim haljinama, glamuroznim proslavama, u šetnji Parizom, u kupaćem... ali i da je u njenom životu, pored sinova, najvažniji jedan muškarac - njen brat Miloš.

