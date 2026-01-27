Udala se Danijela Dimitrovska: Crkveno vjenčanje obavljeno u tajnosti, isplivao snimak (Video)

Voditeljka i top model Danijela Dimitrovska izgovorila je sudbonosno DA emotivnom partneru Jevremu Kosniću.

Izvor: Pritnscreen/Instagram

Vjenčanje je održano u jednoj crkvi van Beograda, u krugu porodice, a kako saznajemo naredne godine par će napraviti veliko vjenčanje na kojem će biti veliki broj njihovih prijatelja, saradnika i članova šire porodice.

Pogledajte i kako izgleda njen suprug:

Podsjetimo, manekenka i voditeljka Danijela Dimitrovska je nakon razvoda od Ognjena Amidžića uplovila u romansu sa bivšim sportistom Jevremom Kosnićem.

On je od nje mlađi šest godina, a iako u početku nisu želeli da njihova veza bude javna, kako je vrijeme odmicalo par je sve češće javno pokazivao svoju ljubav.

Inače, Jevrem je Danijelu zaprosio u maju prošle godine, a voditeljka je tom prilikom ponosno pokazala vjerenički prsten.

"Da. Neke stvari ne planiraš, samo se dese. Tiho, snažno, zauvijek. Zahvalna sam, srećna, mirna. Jer kad pronađeš ono pravo, znaš da si kod kuće", napisala je tada.

Pogledajte još fotografija njenog partnera:



