Danijela Dimitrovska bosa i polugola čisti sneg: Manekenka šokirala izdanjem, ko bi se još na ovako nešto usudio?

Danijela Dimitrovska pokazala je kako uživa u snijegu.

Izvor: Instagram / danijeladimitrovska

Snježne padavine koje su iznenadile Srbiju oduševile su čuvenu ljepoticu Danijelu Dimitrovsku koja se odmah oglasila na mrežama uz neobičan snimak.

Lijepa manekenka, a odnedavno i voditeljka i glumica, izašla je na terasu doma samo u šortsu, i to bosa.

"Nemoj da sam čula da je neko rekao da ću da se prehladim, ovo je za zdravlje, a malo je i za dušu", napisala je uz objavu.

Pogledajte:

Međutim, to joj nije bilo dovoljno te je izašla ispred zgrade kako bi očistila svoj automobil i prilaz do istog. Ovog puta nije bila bosa, ali je i dalje bila samo u kratkim, tankim boksericama i duksu.

Izvor: Instagram/danijeladimitrovska/screenshot

"Djeca prave sneška, a ja sam sebi izmislila razlog da budem napolju i uživam na snijegu. P. S. Ni Jevrem nije mogao da me spriječi", dodala je Danijela na storiju.

Komentari nisu izostali, a mnogi se pitaju kako joj nije hladno, iako ima i onih koji su oduševljeni potezom lijepe manekenke.