Danijelu isprozivali zbog uloge u "Žikinoj dinastiji": Išla kući posle premijere, taksista je urnisao jednom rečenicom

Danijela Dimitrovska ispričala šta joj se desilo posle premijere dugoočekivanog nastavka "Žikine dinastije"

Manekenka i voditeljka Danijela Dimitrovska oprobala se i u glumačkim vodama, i to u nastavku kultnog filma "Žikina dinastija". Danijela je sada, gostujući na radiju S otkrila i šta joj se desilo nakon premijere filma, kada je sjela u taksi.

"Taksista me pita: “Šta se dešava večeras u Sava centru?” Ja kažem: “Neka premijera, nemam pojma", počinje priču Danijela.

Kada je vozač tražio dodatne informacije, Danijela mu je objasnila da je u pitanju premijera Žikine dinastije.

"On meni: “Bože, nikad čuo!”", prepričava ona kroz smijeh.

A onda — filmski momenat. Na semaforu se zaustavljaju pravo ispod ogromnog bilborda za film.

"Ja mu kažem: “Evo, ovo ti je Žikina dinastija.” A on odmah: “Aaaaa, znam, znam!”

Naravno, sledeće pitanje bilo je: “Ko sve glumi?”

Danijela kreće da nabraja: Nikola Kojo, Vesna Čipčić, Boda Ninković… i sve redom.

"Na kraju kažem: “I ja.” A on me pogleda i kaže: “A ko si ti?”

Danijela mu strpljivo objašnjava:

"Kažem mu: “Ona djevojka u roze haljini.”

A onda stiže komentar koji je, kako kaže, i nju momentalno ostavio bez teksta:

"Kaže on: “Došlo vrijeme da ni za glumu više ne treba škola.”

Danijela mu je uz osmijeh odgovorila:

"Izgleda da za moju ulogu ne.”