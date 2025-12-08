Danijela Dimitrovska ispričala šta joj se desilo posle premijere dugoočekivanog nastavka "Žikine dinastije"
Manekenka i voditeljka Danijela Dimitrovska oprobala se i u glumačkim vodama, i to u nastavku kultnog filma "Žikina dinastija". Danijela je sada, gostujući na radiju S otkrila i šta joj se desilo nakon premijere filma, kada je sjela u taksi.
"Taksista me pita: “Šta se dešava večeras u Sava centru?” Ja kažem: “Neka premijera, nemam pojma", počinje priču Danijela.
Kada je vozač tražio dodatne informacije, Danijela mu je objasnila da je u pitanju premijera Žikine dinastije.
Danijelu isprozivali zbog uloge u "Žikinoj dinastiji": Išla kući posle premijere, taksista je urnisao jednom rečenicom
"On meni: “Bože, nikad čuo!”", prepričava ona kroz smijeh.
A onda — filmski momenat. Na semaforu se zaustavljaju pravo ispod ogromnog bilborda za film.
"Ja mu kažem: “Evo, ovo ti je Žikina dinastija.” A on odmah: “Aaaaa, znam, znam!”
Naravno, sledeće pitanje bilo je: “Ko sve glumi?”
Danijela kreće da nabraja: Nikola Kojo, Vesna Čipčić, Boda Ninković… i sve redom.
"Na kraju kažem: “I ja.” A on me pogleda i kaže: “A ko si ti?”
Danijela mu strpljivo objašnjava:
"Kažem mu: “Ona djevojka u roze haljini.”
A onda stiže komentar koji je, kako kaže, i nju momentalno ostavio bez teksta:
"Kaže on: “Došlo vrijeme da ni za glumu više ne treba škola.”
Danijela mu je uz osmijeh odgovorila:
"Izgleda da za moju ulogu ne.”