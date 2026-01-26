Dragana Kosjerina u zagrljaju muža: Voditeljka podijelila romantične fotografije, ne krije koliko je zaljubljena

Dragana Kosjerina udala se u junu 2024. godine.

Izvor: Instagram printscreen/ dragana.kosjerina

Voditeljka Dragana Kosjerina i njen suprug Bojan uživaju u romantičnom putovanju, odakle su se oglasili i pokazali koliko se vole. Par je podijelio intimne trenutke koji su odmah raznježili javnost.

Na fotografijama koje su osvanule na društvenim mrežama vidi se kako Dragana Kosjerina i Bojan piju vino, grle se i zaljubljeno gledaju, ne skrivajući emocije. Opuštena atmosfera i osmijesi jasno govore da ljubav između njih cvjeta.

Pogledajte fotografije Dragane i Bojana:

Pratioci su ih obasuli komplimentima, ističući da zrače posebnom energijom i skladom, dok su mnogi poručili da su pravi primjer kako izgleda iskrena i stabilna ljubav.

"Naišli smo jedno na drugo u pravom trenutku"

Podsjetimo, njihova veza počela je još 2018. godine kada je Dragana bila pacijent i izabrala Bojana za svog ljekara.

"Suština dobrog odnosa, kako kaže, jeste spremnost da drugu osobu saslušaš i prihvatiš da je njeno mišljenje drugačije. Sa Bojanom je spoznala da dvoje mogu imati potpuno oprečne stavove o nečemu, a da se to međusobno poštuje."

"Meni se to dosad nije dešavalo. U prethodnim vezama se očekivalo bezuslovno prilagođavanje kao dokaz ljubavi i posvećenosti, što nikad ne rezultira srećnim krajem. Jer, kada se partneri prilagode do krajnjih granica, neminovno shvate da nisu više oni ljudi s početka veze. Tek kad dvoje dostignu emotivnu zrelost, što se nama očigledno dogodilo i naišli smo jedno na drugo u pravom trenutku, onda je sve u redu", rekla je ranije Dragana za "Gloriju".