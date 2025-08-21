logo
Kosjerina u bijelom kupaćem, a svi gledaju samo u njene obline: Pratioci "otkinuli" na kadrove, nema joj ravne

Autor Jelena Sitarica
0

Popularna voditeljka oduševila je svoje pratioce objavama sa odmora

Kosjerina u bijelom kupaćem, a svi gledaju samo u njene obline Izvor: Instagram/dragana.kosjerina

Voditeljka Dragana Kosjerina sa razlogom važi za jednu od najatraktivnijih žena na javnoj sceni, no sada je "igricu" popela na novi nivo nakon što je objavila fotografiju na kojoj je u kupaćem kostimu tokom odmora u Portugalu. 

Slavna ljepotica oduzimala je dah izazovnim kadrovima, a komplimenti ispod objave samo su se ređali. 

Kosjerina je pozirala u bijelom kupaćem, sa ogrtačem preko poručivši: "Svako ima neko mjesto na koje želi da se vrati…".

Inače, Kosjerina je i u prošlosti često privlačila pažnju izazovnim fotografijama, na koje je malo ko mogao da ostane ravnodušan.

Nedavno je oduševila sve objavama sa odmora sa prijateljima i suprugom, kojem su mnogi poručivali da je "srećnik" jer se oženio Draganom, a lijepa voditeljka pozirala je u bikiniju sa tračicama koji je samo dodatno istakao njenu figuru. 

Izvor: Instagram/dragana.kosjerina

Potom zasijala u dugoj haljini s izraženim dekolteom, a komplimenti su se samo ređali. Voditeljka je dijelila kadrove i sa suprugom, a njihova ljubavna priča, podsjetimo, otpočela je 2018. godine, kada je došla kod Bojana kao pacijentkinja. Ubrzo su se među njima rodile emocije.

Kako sama Kosjerina kaže, ključ njihove uspješne veze je u međusobnom slušanju i uvažavanju različitih mišljenja. Upravo kroz odnos sa Bojanom shvatila je da dvoje ljudi mogu imati potpuno suprotne stavove, a da se ipak razumiju i poštuju.

(/MONDO)

