"Sviđali su mi se uvek Lunini momci, i oni su to znali": Nina Đogani gotovala kod sestre, pa šokirala javnost

Autor Marina Cvetković
0

Nina Đogani gostovala je u emisiji kod svoje sestre Lune Đogani, gde je otvoreno govorila o svom odrastanju i privatnom životu.

Nina Đogani gotovala kod sestre, pa šokirala javnost Izvor: YouTube/ Sikter TV

Mlađa sestra Lune Đogani, Nina promenila je lični opis nakon operacije nosa koju je nedavno uradila u Turskoj. Ona je sada gostovala u emisiji kod Lune, a tokom razgovora, Nina je priznala da su joj se, dok je bila mlađa, sviđali bivši momci njene sestre.

"Nikad nisam bila zaljubljena u istu osobu, kao moja sestra", rekla je Luna kroz smeh, što je Nina i priznala.

"Odmah da se ogradim, to nije bilo sada, ali, uvek su mi se sviđali momci moje sestre. I oni su to znali, ti im kažeš: 'Sviđaš se Nini'. Bila sam mala". prisetila je kroz smeh.

"Bila je stvarno mala, ja sam je svuda vodila sa sobom. I u trenutku, kada imam nekog dečka ona priča da je lep... Nije sad kao da si ti bila, daleko bilo, zaljubljena, nego ti je bio lep. Želela je da ona bude prisutna da vidi kako ja imam dečka", objasnila je Đoganijeva.

"Pa da, oni su mi bili kao simpatija", dodala je Lunina mlađa sestra u "Bunkeru".

Pogledajte kako je Nina izgledala pre operacije:

Evo kako izgleda sada:

"Bila sam sebi prelepa, ali mi je nos smetao na slikama"

Nakon intervencije, o svom iskustvu govorila je takođe u podkastu kod Lune, gde je iskreno objasnila zašto se odlučila na ovaj korak. Nina je istakla da joj nos u svakodnevnom životu nije predstavljao problem, ali da joj je smetao način na koji izgleda na fotografijama i snimcima

"Dobila sam mnogo više samopouzdanja, samim tim što sam uradila estetsku operaciju koju sam dugo želela, osećam se mnogo lepše. Nisam bila samoj sebi ružna, da sam morala da operišem nos, ja sam sebi bila prelepa. Jednostavna uvek na slikama, na kameri nos izgleda mnogo veće nego što jeste. A uživo kad se pogledam u ogledalu nikada mi nije predstavljao problem, osećala sam se lepo kad se našminkam. Ali uvek sam imala želju da se snimim, uvek mi je to smetalo", otkrila je u emisiji.

