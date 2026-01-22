logo
"Moraš da kažeš da hoćeš kad te pita na televiziji": Barbara Bobak rekla šta misli o vjeridbi Mine Kostić

"Moraš da kažeš da hoćeš kad te pita na televiziji": Barbara Bobak rekla šta misli o vjeridbi Mine Kostić

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Barbara Bobak se oglasila nakon javne vjeridbe Mine Kostić i Maneta Ćuruvije

Barbara Bobak rekla šta misli o vjeridbi Mine Kostić Izvor: Pink

Pjevačica Mina Kostić gostovala je u emisiji Ognjena Amidžića sa partnerom Kasperom, kada je on odlučio da klekne na pod i pita je da se uda za njega.

To veče su joj u emisiji čestitale kolege, među kojima je i Ćana, a sada je svoj sud o prosidbi dala i pjevačica Barbara Bobak.

Pogledajte prosidbu u emisiji AmiG šou:

"Meni je drago zbog nje. Čestitam na vjeridbi! Javna prosidba, interesantno, što da ne? Ako je njoj on dobar, i meni je dobar! Da mene neko vjeri na TV ne znam kako bih reagovala. Kad je tako pred ljudima onda moraš da kažeš "da"! Ružno je drugačije... - rekla jeBarbara.

Rekla da nema bivšu ženu, on priznao da je bio u braku

Ognjen Amidžić je u emisiji u kojoj je pala vjeridba pitao Minu da li je upoznala Manetovu bivšu ženu, na šta je ona rekla:

"Ne, on nije imao ženu, ne. Nije mu to bila žena, to je druga priča, drugačije je" rekla je ona, a Kasper ju je odmah demantovao.

"Ne volim da pričam o svim bivšim ljubavima, vezama, prijateljima. Bio sam u braku prije Mine" rekao je Kasper i šokirao, a čak ga je i pjevačica zbunjeno gledala.

