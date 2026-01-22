Pjevačica Barbara Bobak se oglasila nakon javne vjeridbe Mine Kostić i Maneta Ćuruvije

Izvor: Pink

Pjevačica Mina Kostić gostovala je u emisiji Ognjena Amidžića sa partnerom Kasperom, kada je on odlučio da klekne na pod i pita je da se uda za njega.

To veče su joj u emisiji čestitale kolege, među kojima je i Ćana, a sada je svoj sud o prosidbi dala i pjevačica Barbara Bobak.

Pogledajte prosidbu u emisiji AmiG šou:

"Meni je drago zbog nje. Čestitam na vjeridbi! Javna prosidba, interesantno, što da ne? Ako je njoj on dobar, i meni je dobar! Da mene neko vjeri na TV ne znam kako bih reagovala. Kad je tako pred ljudima onda moraš da kažeš "da"! Ružno je drugačije... - rekla jeBarbara.

Vidi opis "Moraš da kažeš da hoćeš kad te pita na televiziji": Barbara Bobak rekla šta misli o vjeridbi Mine Kostić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 21 / 21 AD

Rekla da nema bivšu ženu, on priznao da je bio u braku

Ognjen Amidžić je u emisiji u kojoj je pala vjeridba pitao Minu da li je upoznala Manetovu bivšu ženu, na šta je ona rekla:

"Ne, on nije imao ženu, ne. Nije mu to bila žena, to je druga priča, drugačije je" rekla je ona, a Kasper ju je odmah demantovao.

Vidi opis "Moraš da kažeš da hoćeš kad te pita na televiziji": Barbara Bobak rekla šta misli o vjeridbi Mine Kostić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ pink.rs Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: pritnscreen/youtube/Pink Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen / minakostic_official Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen / minakostic_official Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: TikTok/jecastar/printscreen Br. slika: 8 8 / 8

"Ne volim da pričam o svim bivšim ljubavima, vezama, prijateljima. Bio sam u braku prije Mine" rekao je Kasper i šokirao, a čak ga je i pjevačica zbunjeno gledala.