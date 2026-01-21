Mina rekla da nije bio u braku, posle dvije sekunde je demantovao: Muk u studiju zbog Kaspera, sve priznao u emisiji

Pjevačica Mina Kostić isprošena je u emisiji Ognjena Amidžića, a njen budući suprug je otkrio da je već bio u braku

Izvor: Pink

Pjevačica Mina Kostić i njen partner Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, gostovali su zajedno u emisiji "Amidži šou", gdje je pala i vjeridba.

Pjevačica je istakla da je sa njegovim roditeljima u odličnim odnosima. Međutim, nešto kasnije, ona je doživjela šok kada je njen partner progovorio o bivšoj ženi samo nekoliko sekundi nakon što je ona rekla da je nikada nije imao.

- Upoznala sam mu porodicu. Lijepo su me prihvatili, doduše mamu i tatu nisam još, samo putem telefona - rekla je Mina, a potom je Kasper otkrio kako komentariše to što mnogi govore da je prevarant.

Pogledajte veridbu u studiju:

- Ne znam zašto su ljudi došli do tog zaključka. Ja kažem, vrijeme pokaže sve, sve maske brzo padaju. Svima opraštam, jer je hrišćanski oprostiti, ljudi mogu da pogreše. Oni koji misle da ne griješe neka ostanu pri tom stavu, mene to ne dotiče. Moja poruka od početka za sve je - ljubav.

Pogledajte:

Na pitanje gdje će živjeti, Kasper je otkrio:

- Moji su planovi da se vratim u Srbiju. Imam planove svakakve čime ću se ovdje baviti, imam raznih opcija. Svi mi koji živimo tamo... Možda će me ljudi opet osuditi, ali osjećamo snažnu vezanost za svoju zemlju. Kada nisi ovdje, kada si tamo. Sve emisije tvoje ispratim preko Jutjuba, više tamo gledamo naše kanale nego njihove. Moji su planovi da se vratim ovdje da živim, a ovaj međuhod - ići ću tamo, dolaziću ovdje, dolaziće Mina sa Anastasijom.

Ognjen Amidžić pitao je Minu da li je upoznala Manetovu bivšu ženu, na šta je ona rekla:

- Ne, on nije imao ženu, ne. Nije mu to bila žena, to je druga priča, drugačije je - rekla je ona, a Kasper ju je odmah demantovao.

- Ne volim da pričam o svim bivšim ljubavima, vezama, prijateljima. Bio sam u braku prije Mine - rekao je Kasper i šokirao, a čak ga je i pjevačica zbunjeno gledala.