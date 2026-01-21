logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon vjeridbe sa Minom, oglasila se Kasperova bivša: Progovorila o njegovoj porodici, isplivala istina na vidjelo

Nakon vjeridbe sa Minom, oglasila se Kasperova bivša: Progovorila o njegovoj porodici, isplivala istina na vidjelo

Autor Marina Cvetković
0

Dragana Spasojević istakla da se nije oglašavala zbog porodica i da poštuje privatnost Kaspera i njegove porodice.

Nakon vjeridbe sa Minom, oglasila se Kasperova bivša Izvor: Pink/Instagram/spasojeviceva_

Nakon nedavne izjave Maneta Ćuruvije Kaspera, u kojoj je govorio o svojim odnosima i privatnim temama, ekipa Kurira kontaktirala je Draganu Spasojević kako bi dobili njenu reakciju.

Dragana je istakla da se do sada nije oglašavala prvenstveno zbog svoje porodice, ali i zbog Kasperove, koju opisuje kao "jako divne ljude".

"Sve što on bude rekao, neka to i ostane, nisam se oglašavala prvenstveno zbog moje porodice, pa onda zbog njegove, jer su to jako divni ljudi, upoznala sam ih", rekla je Spasojević za Kurir.

"Sa tom osobom sam bio u jednoj romansi"

Ovom izjavom Dragana je jasno stavila do znanja da poštuje privatnost obje strane, i da ne želi da dodatno komentariše situaciju u javnosti.

Podsjetimo, Mane Ćuruvija Kasper sinoć je u emisiji "Amidži šou" uživo na Pinku vjerio pjevačicu Minu Kostić, te je u studiju nastalo opšte veselje, a potom je progovorio o bivšoj ljubavi.

Pratioce na Instagramu zanimalo je da li je i Draganu Spasojević, bivšu učesnicu "Zadruge", "zavolio preko ekrana", budući da se pisalo da ju je vidio u medijima, te počeo udvaranje na društvenim mrežama, kao što je slučaj bio i sa Minom.

"Nemam poseban komentar, jer ne znam šta znači zavoljeti preko ekrana. Sa tom osobom sam bio u jednoj romansi, vezi koja je trajala koliko je trajala. To je sada već bilo davno, želim joj sve najljepše u životu i time ću završiti", rekao je Kasper.

Pogledajte još njegovih i Mininih slika:

Tražili su mu i savjet kako da smuvaju poznatu ličnost preko društvenih mreža, te ih je zanimalo koja je bila prva poruka koju je poslao Mini na Instagramu.

"Ne postoji savjet da nekoga smuvate, ja nikada nisam imao pristup da nekoga smuvam... Naš odnos se od početka gradio na temeljima prijateljstva i upoznavanja. Prva poruka? Čestitao sam joj nastup u emisiji kod Cece", otkrio je Kasper.

(Kurir / MONDO)   

Tagovi

Mane Ćuruvija Mina Kostić Dragana Spasojević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ