Pevačica Mina Kostić gostovala je u emisiji Ognjena Amidžića sa izabranikom, kada je dobila pitanje koje nije očekivala!
Pjevačica Mina Kostić udaje se za Maneta Ćuruviju!
Od kako je Kasper, Minin "onlajn" partner doputovao u Srbiju, mediji ne prestaju da pišu o vezi srpske pjevačice, a društvene mreže bruje o zajedničkim izjavama.
Sinoć su imali prilike da se o svemu obrate javnosti u emisiji Ognjena Amidžića na Pink televiziji, kada se dogodila neuobičajena scena.
Zaprosio Minu Kostić uživo u emisiji: Kasper pao na koljena, a ona počela da se krsti (Video)
Mane Ćuruvija je u jednom trenutku pao na koljena, izvadio prsten i pitao pevačicu da se uda za njega.
Prije nego što je rekla "da" - Mina se prekrstila.
Pogledajte prosidbu: