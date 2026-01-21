Zaprosio Minu Kostić uživo u emisiji: Kasper pao na koljena, a ona počela da se krsti (Video)

Pevačica Mina Kostić gostovala je u emisiji Ognjena Amidžića sa izabranikom, kada je dobila pitanje koje nije očekivala!

Izvor: Pink

Pjevačica Mina Kostić udaje se za Maneta Ćuruviju!

Od kako je Kasper, Minin "onlajn" partner doputovao u Srbiju, mediji ne prestaju da pišu o vezi srpske pjevačice, a društvene mreže bruje o zajedničkim izjavama.

Sinoć su imali prilike da se o svemu obrate javnosti u emisiji Ognjena Amidžića na Pink televiziji, kada se dogodila neuobičajena scena.

Mane Ćuruvija je u jednom trenutku pao na koljena, izvadio prsten i pitao pevačicu da se uda za njega.

Prije nego što je rekla "da" - Mina se prekrstila.

Pogledajte prosidbu: