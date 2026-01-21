"Čeda Jovanović nije vlasnik stana, tu je nezakonito": Oglasila se žena koja tvrdi da on živi u njenoj nekretnini

Žena koja se oglasila za medije kaže kako ni Čedina supruga nije bila vlasnik nekretnine.

Izvor: Instagram printscreen / budikraken

Nakon što je političar Čedomir Jovanović rekao da izvršitelji 15. januara nisu došli u njegov stan na Novom Beogradu kako bi ga iz istog iselili, te da je nekretnina u njegovom vlasništvu, oglasila se žena koja tvrdi suprotno, i kaže da on bespravno živi u njenoj nekretnini.

Čeda je rekao kako ima probleme sa izvršiteljima, zato što je firma od koje je kupio stan prethodno podigla kredit i isti stavila u zalog, što on nije znao. Međutim, sada se za medije oglasila žena koja tvrdi da je vlasnica stana u kojem živi Jovanović.

"Kao vlasnik firme želim da informišem javnost o činjenici da su u navedenoj objavi iznijete, netačne, neprovjerene i dokazivo lažne tvrdnje, a koje direktno narušavaju ugled, prava i pravni položaj vlasnika nepokretnosti o kojoj je riječ. S tim u vezi, posjedujemo sve relevantne dokaze (pravosnažne presude, vlasničku dokumentaciju, i ostalu prateću evidenciju) koji nedvosmisleno potvrđuju da su iznijete tvrdnje neistinite", navodi se u mejlu koji je gospođa poslala medijima, prenosi Telegraf.

"Povodom objavljenog teksta u kojem Čedomir Jovanović iznosi tvrdnje da je 'prevaren', da je 'jedan od povjerilaca firme u stečaju', kao i da je vlasnik stana u kojem živi 18 godina, ovim putem kao vlasnik pomenutog pravnog lica iznosim sledeći demanti, radi istinitog i potpunog informisanja javnosti. Navodi koje je Čedomir Jovanović iznio u medijima predstavljaju svjesnu laž i grubu manipulaciju javnosti, sa jedinim ciljem da se prikrije činjenica da već godinama nezakonito koristi tuđu nepokretnost. Čedomir Jovanović nije vlasnik stana u kojem trenutno boravi, niti je ikada bio. Tvrdnje o navodnom vlasništvu nisu pitanje 'ličnog viđenja' već su činjenično potpuno netačne i pravno nepostojeće. Isključivi i jedini vlasnik predmetne nepokretnosti je pravno lice "Europolis plus" doo, koje je predmetne nepokretnosti steklo kupoprodajnim ugovorom, uredno ovjerenim kod javnog bilježnika kao i upisom u nadležni katastar nepokretnosti. Čedomir Jovanović nikada nije bio vlasnik predmetnog stana, niti je to bila njegova supruga Jelena."

"Tvrdnje o njegovom navodnom statusu poverioca nemaju nikakvo pravno utemeljenje, niti imaju bilo kakve veze sa pravom vlasništva nad ovom nepokretnošću. Posebno ističem da Čedomir Jovanović i članovi njegove porodice nikada nisu, od početka boravka u stanu, izmirivali troškove komunalija, električne energije i drugih redovnih obaveza. Ove troškove godinama plaća vlasnik stana - Europolis plus doo. Pored toga, posjedujemo i dokaze o neovlašćenoj potrošnji električne energije, čime se bave nadležne institucije u okviru odgovarajućih postupaka. Postupak za povraćaj stana i iseljenje traje od 2018. godine. Nakon višegodišnjeg sudskog spora donijeta je pravosnažna presuda 2024. godine kojom je odbijen tužbeni zahtjev Jelene Jovanović (supruge Čedomira Jovanovića) radi utvrđenja njenog prava svojine na ovoj nepokretnosti. Istom presudom je naloženo iseljenje Jelene Jovanović iz stana, sa svim licima i stvarima (prema tome, to se odnosi i na Čedomira Jovanovića), što do danas nije sprovedeno. Sa svim ostalim detaljima Vas bliže može informisati advokat koji je zastupao našu firmu u tom sporu. Presuda je postala izvršna pre nego što je otvoren stečaj nad našom firmom i ne ostavlja prostor za bilo kakva proizvoljna tumačenja. Stoga su izjave koje je Čedomir Jovanović dao netačne, obmanjujuće, u suprotnosti sa pravosnažnim sudskim odlukama i materijalnim dokazima. Time se nanosi šteta zakonitom vlasniku, javnosti se namjerno plasira lažna slika dok se istina prikriva. Čedomir Jovanović i dalje boravi u stanu bez pravnog osnova, ne izmiruje obaveze koje proizlaze iz korišćenja nepokretnosti i zloupotrebljava medijski prostor kako bi izvršio pritisak na javnost i odložio izvršenje zakona. Hajdana Zimonjić, vlasnik Europolis plus-a." stajalo je u mejlu, prenosi "Telegraf".

Pogledajte kako je Čeda slavio krsnu slavu u ovom stanu:

(izvor Telegraf / prenosi MONDO)