Branio ga kad je optužen za silovanje: Vuk Kostić na sahrani Mike Aleksića nosio kovčeg, evo šta je sve pričao o njemu

Autor Dragana Tomašević
0

Na sahranu Mike Aleksića došao je i glumac Vuk Kostić

Vuk Kostić došao na sahranu Mike Aleksića Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mika Aleksić je preminuo u nedelju 18. januara u 74. godini u Beogradu nakon duge borbe sa rakom debelog crijeva.

Aleksić je mjesecima unazad bio nepokretan i u polusvjesnom stanju zbog čega se nije pojavljivao na suđenjima u krivičnom postupku koji je protiv njega vođen zbog optužbi za seksualno zlostavljanje za koje je bio optužen od strane nekoliko njegovih učenica glume.

Danas se na njegovoj sahrani pojavio i Vuk Kostić.

Pogledajte slike:

Milena Radulović prva je 16. januara 2021. godine istupila javno i optužila Aleksića za silovanje. To je učinila i Iva Ilinčić.

Njihov kolega Vuk Kostić nakon toga je u jednoj izjavi govorio o Aleksiću.

"Kad jednog dana odem Bogu na istinu i kada me tamo pitaju što nisam rekao svoju istinu, da je Mika bio dobar i da je bio spreman da pomogne svakome, šta treba da kažem? Te djevojke ne poznajem i nikad ništa, ni slično, ni u insinuacijama nisam čuo ni od koga, za sve ove godine, a nas momke je vaspitavao da imamo puno poštovanja prema curama", rekao je tada Kostić.

Pogledajte ko je sve došao sa sahranu Miroslava Aleksića:

Prije nego što je Aleksić otpužen za gnusne radnje, Kostić je ovako govorio o njemu u televizijskoj emisiji.

"Ja sam mu vjerovao slijepo, i svom ocu. To su ljudi koji rade za tebe. Ne priča ti što je lud, nego zato što je to najbolje za tebe. Ja i dan danas kad dobijem ulogu ja prvo pomislim šta bi Mika rekao, ili za bilo šta u životu.. Ja cio život i put dugujem Miki i svom ocu".

Pogledajte slike udovice:

