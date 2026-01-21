Njih dvojicu niko nije očekivao: Branko Kockica i dečko voditeljke Slagalice na sahrani Mike Aleksića

Danas će na Centralnom groblju u Beogradu biti sahranjen Mika Aleksić.

Mika Aleksić preminuo je18. januara 2026. godine, u Beogradu, a danas će biti održana sahrana na Centralnom groblju.

Uskoro počinje opelo, a na sahranu bivšem učitelju glume kojem je suđeno za silovanje i polno uznemiravanje polaznica škole, među kojima je i Milena Radulović, došlo je nekoliko javnih ličnosti.

Na sahranu je prvi došao Goran Sultanović, za njim Aleksićev dugogodišnji prijatelj, nekadašnji fudbaler Dule Savić, a za njim je MONDO zabilježio i dolazak Branislava Zeremskog i Branka Kockice.

Na Centralnom groblju se ubrzo pojavio i glumac Rastko Janković, dečko voditeljke Slagalice Marije Veljković.

Evo ko je sve došao na sahranu Miroslava Aleksića: