Njih dvojicu niko nije očekivao: Branko Kockica i dečko voditeljke Slagalice na sahrani Mike Aleksića

Autor Dragana Tomašević
0

Danas će na Centralnom groblju u Beogradu biti sahranjen Mika Aleksić.

Branko Kockica i dečko voditeljke Slagalice na sahrani Mike Aleksića Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mika Aleksić preminuo je18. januara 2026. godine, u Beogradu, a danas će biti održana sahrana na Centralnom groblju.

Uskoro počinje opelo, a na sahranu bivšem učitelju glume kojem je suđeno za silovanje i polno uznemiravanje polaznica škole, među kojima je i Milena Radulović, došlo je nekoliko javnih ličnosti.

Na sahranu je prvi došao Goran Sultanović, za njim Aleksićev dugogodišnji prijatelj, nekadašnji fudbaler Dule Savić, a za njim je MONDO zabilježio i dolazak Branislava Zeremskog i Branka Kockice.

Pogledajte slike:

Na Centralnom groblju se ubrzo pojavio i glumac Rastko Janković, dečko voditeljke Slagalice Marije Veljković.

Pogledajte:

Evo ko je sve došao na sahranu Miroslava Aleksića:

branko kockica slagalica sahrana mika aleksić

