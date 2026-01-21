Žena prva došla na sahranu Mike Aleksića: Biljana nikad nije posumnjala u muža, jedina mu dala čitulju u novinama

Miroslav Mika Aleksić biće sahranjen danas na Centralnom groblju u Beogradu

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas će na Centralnom groblju u Beogradu biti sahranjen Miroslav Mika Aleksić, učitelj glume koji je bio optužen za silovanje i polno uznemiravanje učenica njegove škole.

Opelo počinje u 13 časova, a u kapeli s njegovim kovčegom nalazi se samo njegova supruga Biljana Mašić, koja je jedina i dala čitulju.

Supruga pokojnog Miroslava Mike Aleksića, Biljana Mašić, dala je intervju 2021. godine za "Večernje novosti", kada je priznala sa čime se suočavala i kroz šta su prolazili otkako su optužbe protiv njenog muža isplivale u javnost.

Biljana je od prvog, do poslednjeg dana bila uz svog supruga, a evo kako je tada govorila o situaciji o kojoj je brujao cijeli region.

- Mika je strašan borac i vjerujem da nije kriv. On je čovjek koji se ne da. Oni su u jednom danu srušili cio nečiji život, karijeru, čast... Sve su to dobro organizovali kroz institucije sistema, ne dajući mu priliku da kaže ijednu riječ - rekla je Biljana Mašić i dodala:

- On je čovjek koji zdravlja nema i, što je ranije rekao jedan njegov ljekar, živi na karakter. Tako je i sada. On živi na karakter i iz inata, da dokaže istinu - rekla je Mikina žena.

Ovako je govorila o pritvoru

- Taj pritvor u kom se nalazi, na takav način i u takvom njegovom zdravstvenom stanju, služi tako kao da bi najbolje bilo kad bi on sad bio dovoljno ljubazan da umre u zatvoru. To bi bilo sjajno. I da priča ostane tu gdje su je posle 101 dana plasirali. Za 101 dan niko u Srbiji nije imao priliku da čuje ni jednu jedinu riječ druge strane. A nije da nismo pokušavali. Ali šta da radite kad nam iz tih medija kažu: Ma, da je i najneviniji, nas ne zanima, mi pratimo drugu stranu - pričala je tada žena Mike Aleksića.