Poznato vreme i mesto sahrane Miroslava Mike Aleksića: Evo gde će počivati nakon stravičnih optužbi

Mika Aleksić preminuo je nakon teške bolesti, a sada je poznato kada će i gde biti sahranjen

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sahrana Miroslava Mike Aleksića održaće se u sredu, 21. januara, na Centralnom groblju u Beogradu, sa početkom u 13.30 časova, prenosi Kurir.

Mika Aleksić preminuo je 18. januara 2026. godine u Beogradu, u svom domu, posle duge borbe s bolešću. Kako je navedeno, uzrok smrti bio je rak debelog creva.

Podsetimo, Aleksić je bio optužen za više slučajeva silovanja i polnog uznemiravanja polaznica svog glumačkog studija. Sudski procesi su često odlagani zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja.

Poslednji put pojavio se pred sudom u septembru 2024. godine, u pratnji supruge Biljane Mašić, kada je već bilo vidljivo da je znatno oslabio. Ni to suđenje tada nije privedeno kraju, jer je naveo da nije u stanju da prati tok glavnog pretresa.