Ko je žena Nemanje Vidića: Najveća mu je podrška nakon smrti brata, a potpisala skandalozan predbračni ugovor i nestala

Supruga Nemanje Vidića živi povučeno, te se ne može često vidjeti na javnim događajima

Vijest da je bivšem kapitenu Crvene zvezde i Mančester junajteda Nemanji Vidiću preminuo rođeni brat Dušan ostavila je javnost u šoku. O porodici nekadašnjeg fudbalera ne zna se mnogo, s obzirom da ih je oduvijek štitio od javnosti trudeći se da sačuva njihovu privatnost.

Isto se odnosi i na njegovu suprugu Anu koja mu je tokom svih godina karijere bila najveća podrška i sa kojom je dobio trojicu sinova - Luku, Petra i Stefana, a koja mu je i sada tu u najtežim trenucima nakon gubitka brata.

Par je zajedno skoro 20 godina, a u vreme kada je upoznao lijepu Anu, tada apsolventkinju Ekonomskog fakulteta, bio je prvotimac Mančester junajteda i reprezentativac Srbije.

Vjenčali su se 2006. godine u crkvi Preobraženja gospodnjeg na Zlatiboru, a zatim su rekli "da" i pred matičarem.

Pričalo se i da je lijepa Ana nekoliko dana ranije potpisala predbračni ugovor koji su mnogi tada okarakterisali kao skandalozan. U njemu se navodno odrekla imovine slavnog supruga ukoliko dođe do razvoda i time bi stavila tačku na kojekakve spekulacije. Iako je ovako nešto potpuno normalno u svijetu profesionalnih fudbalera, mnogi sa ovog podneblja smatraju da ovakve stavke ipak nisu u redu, kao i da žene zaslužuju da dobiju nešto nakon što su partnerima bile saputnice tokom profesionalne karijere supruga.

Tokom višegodišnjeg života u Engleskoj Ana je svojevoljno odlučila da ostane u sijenci muža. Nikada se nije eksponirala, ali i rijetke prilike u kojima se pojavljivala u javnosti bile su dovoljne da se uz njeno ime nađu komplimenti: lijepa, otmena, žena sa stilom, prefinjena…

Uprkos tome što je Nemanja inkasirao višemilionske iznose, Vidići su svih ovih godina vodili jedan sasvim običan, porodični život.