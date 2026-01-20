Oglasila se majka Ane Rajković nakon šokantne objave: Otkrila kako su nestale fotke sa ćerkom i da li ju je prozivala

Nela Cakić oglasila se za domaće medije i progovorila o svom odnosu sa ćerkom.

Majka Ane Rajković, Nela Cakić, zaintrigirala je javnost novom objavom na Instagramu u kojoj navodi da je "svaka ćerka ogledalo svog oca". Neki su to povezali sa pričom koja kruži po mrežama, da Nela i njena ćerka Ana navodno nisu u dobrim odnosima.

Domaći mediji kontaktirali su Nelu i pitali je da li njena objava ima veze sa tim, a ona tvrdi da - nema.

"To je glupost neviđena, to je žal za mojim ocem. Moj otac je bio moj ponos. Objava se odnosi na to koliko sam preponosna na njega. Jako patim za svojim ocem i uvijek volim da istaknem koliko sam jaka na njega. Nema nikakve veze sa mojom Anom i baš mi je žao što se to tako protumačilo", istakla je Nela Cakić.

Na pitanje da li to znači da je sve u redu među njima, Nela je istakla:

"Uvijek i zauvijek će sve biti dobro između mene i moje djece", tvrdi Anina majka.

Ipak, mnogi su primijetili da su sa njenog Instagram profila nestale fotografije sa ćerkom, dok su sve druge - i dalje tamo.

Kada je upitana zašto su obrisane, Nela je izrazila čuđenje i istakla da ih nije ona brisala.

"Zašto su slike izbrisane? Nisam ih ja brisala, profil je bio hakovan, pa su tada nestale", istakla je Nela Cakić, iako je pomalo neobično da samo tih fotografija sada nema.

Na sve to, Nela više ne prati ni ćerku ni zeta, a ni oni nju.

Izvor: Telegraf/ MONDO