Majka Ane Rajković živi u čistom luksuzu, skupi brendovi i putovanja: Nela otpratila i isprozivala ćerku na mrežama

Nela Cakić veoma je aktivna na društvenim mrežama gdje redovno objavljuje svoje fotografije.

Izvor: Instagram/nela__cakic/printscreen

Nela Cakić navodno je u svađi sa ćerkom i zetom, Anom Rajković i čuvenim srpskim golmanom Predragom Rajkovićem.

Javnost već nekoliko nedelja spekuliše o dešavanjima u ovoj porodici, a pravi šok uslijedio je kada je Nela sa svog profila uklonila sve objave na kojima je sa ćerkom ili zetom.

Pogledajte fotografije Nele Cakić:

Pogledaj slike

Ostala je fotografija s Anom u sklopu jednog snimka, sa proslave dječijeg rođendana, ali niti Neka prati Anu i Predraga na Instagramu, niti oni prate nju!

Nela Cakić sudeći po svom Instagram profilu živi na visokoj nozi, često putuje, nosi brendirane stvari, a bavi se uzgojem pomeranaca.

Ana je ranije u javnosti isticala koliko je ponosna na svoju majku, govoreći da je, nakon što se i sama ostvarila kao majka, najbolje shvatola šta to znači i koliko je ta uloga odgovorna.

"Moja majka je bila samohrana i jako sam ponosna na nju. Otkada sam postala majka svoje djece, znam koliko je to teško i vjerujte mi da se sve u životu isplati i da pravda uvijek dođe po svoje. Svaka samohrana majka je duplo jača od svake majke jer ulaže velike napore da njenoj djeci ništa ne nedostaje", rekla je Ana jednom prilikom za domaće medije.

"Svaka ćerka je ogledalo oca"

Majka Ane Rajković šokirala objavom dok svi bruje o navodnoj svađi u porodici.

Nela je, naime, na svom Instagramu 20. januara objavila selfi i porukom prikupila pažnju, jer se mnogi pitaju da li je upućena njenoj ćerki Ani.

"Svaka ćerka je ogledalo svog oca, neke smo borci do kraja, neke ste? Zauvijek", napisala je Nela Cakić.

