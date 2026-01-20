logo
"Treba vam stručna pomoć": Anastasija Ražnatović se oglasila usred noći i javno uputila teške riječi, reagovala i Ceca

"Treba vam stručna pomoć": Anastasija Ražnatović se oglasila usred noći i javno uputila teške riječi, reagovala i Ceca

Autor Jelena Sitarica
0

Anastasija Ražnatović je javno uputila oštre riječi, a njenu poruku podijelila je i Ceca

Anastasija Ražnatović se oglasila usred noći i javno uputila teške riječi, reagovala i Ceca Izvor: raznatovicanastasija/instagram

Anastasija Ražnatović oglasila se na društvenim mrežama porukom koja je brzo odjeknula u javnosti. U kratkom, ali vrlo direktnom obraćanju, pevačica je svojim pratiocima jasno stavila do znanja svoj stav, iako nije pomenula nijedno ime.

Objava je izazvala brojne reakcije, a mnogi su odmah počeli da nagađaju kome su njene riječi bile namijenjene.

"Jednostrani sukob je mentalni problem. Ljudi će stvarati probleme sa osobama koje o njima uopšte ne razmišljaju, i to isključivo iz nesigurnosti. Posmatraće te, opsesivno se baviti tobom, širiti tračeve, takmičiti se, bockati, analizirati svaki tvoj korak i na kraju provocirati, a onda imati obraz da odu još dalje u ludilo i počnu da rade čudne, zle stvari, izmišljati afere i priče koje nemaju veze sa životom samo da bi tebe izvikli negativnu reakciju. A ako se usudiš da reaguješ, ponašaće se kao da si ti taj koji je sve započeo. Treba vam stručna pomoć! Pomozite sebi ako već nije kasno", napisala je Anastasija.

Izvor: raznatovicanastasija/instagram

Njena majka, folk pevačica Ceca Ražnatović, se odmah oglasila i na svom profilu na Instagramu podelila ćerkinu objavu.

Inače, Anastasija je i nedavno podigla ogromnu prašinu kada je na TikToku podijelila video sa oštrom porukom, a koji je sada obrisan. Ona se snimala tip-top sređena, u zavodljivom izdanju sa dekolteom.

Izvor: printscreen/tiktok/anastasijagudelj

Ipak, ono što je svima privuklo veliku pažnju jeste tekst koji je napisala u okviru snimka, a koji se odnosi na sve ljude koji pokušavaju da se, kako ona kaže, porede sa njom.

"Nikada se ne poredi sa mnom. Zašto? Kad mi je trebalo nešto, ja sam otvorila novčanik, a nisam širila noge", piše u snimku koji je Anastasija objavila, a uz to je dodala: "Toliko je jednostavno", a kome je ova poruka upućena, nije poznato.

Tagovi

Anastasija Ražnatović Ceca

