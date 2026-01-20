MC Stojan prvi put u javnosti sa ženom koju krije od svih: Par se ne odvaja, ona u skupoj bundi mamila poglede

MC Stojan i njegova novopečena supruga uživali su u svom vremenu, nesvjesni kamera

Iako su se pojavile sumnje da je brak MC Stojana samo marketinški potez, paparaco Kurira zabilježio je prizore koji djeluju prilično uvjerljivo.

Popularni reper prvi put je uslikan u javnosti sa suprugom, i to u sasvim običnom, opuštenom izdanju. Oni su "uhvaćeni" tokom šetnje jednim beogradskim tržnim centrom, gdje su potpuno opušteno provodili vrijeme zajedno.

MC Stojan je bio ležerno obučen, u jednostavnoj majici, dok je njegova supruga privlačila poglede. Ona je ovom prilikom odabrala elegantno izdanje, a sve je zaokružila skupocjenom bundom.

Njih dvoje su šetali jedno uz drugo, naginjali jedno ka drugom, razmjenjivali osmijehe i komentare, a u jednom trenutku MC Stojan je sačekao suprugu dok je razgledala izlog.

Iako su primijetili kamere, nisu se sklanjali, niti krili, što ide u prilog tvrdnji da brak ipak nije zbog reklame.

Podsjetimo, vijest o njegovom vjenčanju izazvala je pravu buru u javnosti, a mnogi su tvrdili da je riječ o dobro osmišljenom PR potezu. Međutim, čini se da je pjevač ipak rekao "da" iz ljubavi, barem ako je suditi po fotografijama Kurira. Ovo je ujedno i prvo javno pojavljivanje pjevača sa suprugom otkako su glasine o vjenčanju preplavile društvene mreže i tabloide.