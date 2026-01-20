logo
MC Stojan prvi put u javnosti sa ženom koju krije od svih: Par se ne odvaja, ona u skupoj bundi mamila poglede

Autor Jelena Sitarica
0

MC Stojan i njegova novopečena supruga uživali su u svom vremenu, nesvjesni kamera

MC Stojan prvi put u javnosti sa ženom Izvor: Kurir

Iako su se pojavile sumnje da je brak MC Stojana samo marketinški potez, paparaco Kurira zabilježio je prizore koji djeluju prilično uvjerljivo.

Popularni reper prvi put je uslikan u javnosti sa suprugom, i to u sasvim običnom, opuštenom izdanju. Oni su "uhvaćeni" tokom šetnje jednim beogradskim tržnim centrom, gdje su potpuno opušteno provodili vrijeme zajedno.

Pogledajte:

MC Stojan je bio ležerno obučen, u jednostavnoj majici, dok je njegova supruga privlačila poglede. Ona je ovom prilikom odabrala elegantno izdanje, a sve je zaokružila skupocjenom bundom.

Pogledajte

00:06
Mc Stojan sa ženom koju krije od javnosti
Izvor: Kurir
Njih dvoje su šetali jedno uz drugo, naginjali jedno ka drugom, razmjenjivali osmijehe i komentare, a u jednom trenutku MC Stojan je sačekao suprugu dok je razgledala izlog. 

Iako su primijetili kamere, nisu se sklanjali, niti krili, što ide u prilog tvrdnji da brak ipak nije zbog reklame. 

Podsjetimo, vijest o njegovom vjenčanju izazvala je pravu buru u javnosti, a mnogi su tvrdili da je riječ o dobro osmišljenom PR potezu. Međutim, čini se da je pjevač ipak rekao "da" iz ljubavi, barem ako je suditi po fotografijama Kurira. Ovo je ujedno i prvo javno pojavljivanje pjevača sa suprugom otkako su glasine o vjenčanju preplavile društvene mreže i tabloide. 

