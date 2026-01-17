logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pričaću o svemu": Oglasila se Lea Stanković nakon navoda da je raskinula vjeridbu

"Pričaću o svemu": Oglasila se Lea Stanković nakon navoda da je raskinula vjeridbu

Autor Ana Živančević
0

Lea Stanković progovorila je o spornom video snimku.

Oglasila se Lea Stanković nakon navoda da je raskinula veridbu Izvor: Instagram/Printscreen/ruza_rupic

Popularna influenserka, Lea Stanković prošlog avgusta vjerila se na jahti, ali je sada mnoge iznenadila svojim posljednjim potezom.

Naime, ona je obrisala snimak vjeridbe sa svog Instagram profila, što je odmah pokrenulo priče na društvenim mrežama.

Pogledajte fotografije Lee Stanković:

Iako je u javnosti ranije otvoreno pričala o svojoj ljubavi sa Ivanom, brisanjem videa sugerisala je da je vjeridba možda doživjela krah i da želi da se distancira od svega što je podsjeća na njega.

Ipak, Lea se oglasila, te demantovala navode vezane za raskid vjeridbe navodivši da je u pitanju lažna informacija, te da slika sa vjeridbe i dalje postoji na njenom profilu što sugeriše da je odnos sa njenim vjerenikom i dalje na stabilnim nogama.

"Izašle su lažne informacije koje uopšte nisu tačne, ne bih ništa da komentarišem ta slika sa vjeridbe i dalje stoji na mom profilu, ja ću blagovremeno pričati o svemu tome. Taj video koji sam obrisala nema nikakve veze sa vjeridbom, slika je tu tako da je to sve što mogu da kažem, ne želim da objašnjavam zašto nema videa ali nema nikakve veze sa vjeridbom tu je slika", rekla je Lea Stanković za HypeTv.

Možda će vas zanimati

Tagovi

lea stanković vjeridba snimak

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ