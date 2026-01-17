"Pričaću o svemu": Oglasila se Lea Stanković nakon navoda da je raskinula vjeridbu

Lea Stanković progovorila je o spornom video snimku.

Popularna influenserka, Lea Stanković prošlog avgusta vjerila se na jahti, ali je sada mnoge iznenadila svojim posljednjim potezom.

Naime, ona je obrisala snimak vjeridbe sa svog Instagram profila, što je odmah pokrenulo priče na društvenim mrežama.

Iako je u javnosti ranije otvoreno pričala o svojoj ljubavi sa Ivanom, brisanjem videa sugerisala je da je vjeridba možda doživjela krah i da želi da se distancira od svega što je podsjeća na njega.

Ipak, Lea se oglasila, te demantovala navode vezane za raskid vjeridbe navodivši da je u pitanju lažna informacija, te da slika sa vjeridbe i dalje postoji na njenom profilu što sugeriše da je odnos sa njenim vjerenikom i dalje na stabilnim nogama.

"Izašle su lažne informacije koje uopšte nisu tačne, ne bih ništa da komentarišem ta slika sa vjeridbe i dalje stoji na mom profilu, ja ću blagovremeno pričati o svemu tome. Taj video koji sam obrisala nema nikakve veze sa vjeridbom, slika je tu tako da je to sve što mogu da kažem, ne želim da objašnjavam zašto nema videa ali nema nikakve veze sa vjeridbom tu je slika", rekla je Lea Stanković za HypeTv.