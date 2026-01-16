Pukla vjeridba Lee Stanković nakon prosidbe na jahti? Hvalila se skupim prstenom, sad je odao ovaj potez

Lea se odlučila na potez koji su odmah svi primijetili, ali nikome nije jasno šta se to dešava između njih.

Izvor: Instagram/lastankovic/screenshot

Influenserka Lea Stanković vjerena je u avgustu prošle godine na jahti, a sada je iznenadila potezom koji je odmah pokrenuo lavinu komentara.

Naime, mlada influenserka je sa Instagrama je uklonila sve zajedničke fotografije sa vjerenikom, što je brzo postalo tema na društvenim mrežama.

Lea je ranije javno govorila o svojoj vezi sa Ivanom i da je on pravi, a brisanje slika izazvalo je spekulacije šta se to trenutno dešava između njih.

Prosidba na jahti

Ivan ju je zaprosio na manjoj jahti, a Lea tada nije krila koliko je bila oduševljena iznenađenjem. On je kleknuo pored nje i izvadio prsten, dok je ona prekrila lice rukama od ushićenja.

"Bio je nervozan"

"Što se tiče vjeridbe, iskreno da kažem, vjerovala sam da će se to desiti u nekom trenutku naše budućnosti. Tog dana nisam znala. On jeste bio malo nervozan, ali nekako sam sve to u svojoj glavi htjela da obrazložim da je možda zbog posla, zato što sam mislila da je bio na poslu, a zapravo nije, on je spremao vjeridbu. Stvarno nisam očekivala da će biti baš tog dana", rekla je Lea prije nekoliko mjeseci za Mondo, dok se na mrežama hvalila prstenom.