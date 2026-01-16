Pukla vjeridba Lee Stanković nakon prosidbe na jahti? Hvalila se skupim prstenom, sad je odao ovaj potez

Lea je ranije javno govorila o svojoj vezi sa Ivanom i da je on pravi, a brisanje slika izazvalo je spekulacije šta se to trenutno dešava između njih.
Prosidba na jahti
Ivan ju je zaprosio na manjoj jahti, a Lea tada nije krila koliko je bila oduševljena iznenađenjem. On je kleknuo pored nje i izvadio prsten, dok je ona prekrila lice rukama od ushićenja.
"Bio je nervozan"
"Što se tiče vjeridbe, iskreno da kažem, vjerovala sam da će se to desiti u nekom trenutku naše budućnosti. Tog dana nisam znala. On jeste bio malo nervozan, ali nekako sam sve to u svojoj glavi htjela da obrazložim da je možda zbog posla, zato što sam mislila da je bio na poslu, a zapravo nije, on je spremao vjeridbu. Stvarno nisam očekivala da će biti baš tog dana", rekla je Lea prije nekoliko mjeseci za Mondo, dok se na mrežama hvalila prstenom.