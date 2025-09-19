"Pitala sam Chat GPT šta se radi na svadbi": Zgodna kuma Lee Stanković progovorila o srpskim običajima

Atraktivna influenserka i supruga srpskog glumca Dženi Martin, biće kuma Lei Stanković

Izvor: Instagram/jenniimartin

Jedna od najpoznatijih srpskih jutjuberki, vlogerka i influenserka Lea Stanković (24) nedavno se vjerila i zakazala svadbu, a srećnu vijest je podijelila sa čitaocima MONDO portala, a potom otkrila i ko će joj biti kuma.

U pitanju je influenserka Dženi Martin, lijepa Španjolka koja je udata za srpskog glumca Uroša Jovčića, koja je priznala da je morala da istražuje običaje kada su crkvena vjenčanja u pitanju.

Dženi je priznala da je presrećna zbog kumstva, ali i uzbuđena jer ne zna naše običaje.

"Imam veliku tremu, nisam odavde, druga je kultura. Moram da priznam, pitala sam Chat GPT šta kuma treba da kaže na svadbi, plašim se, velika je odgovornost za mene. Drago mi je da je od toliko ljudi odabrala baš mene i već sam počela da se spremam za taj dan. Sve mi je rekla vještačka inteligencija šta treba da kaže sveštenik, a šta ja kao ja. Ukoliko me zove kada bude birala vjenčanicu, biće mi čast da joj pomognem. Nikad ranije nisam bila kuma, hoću da uživam taj dan", rekla je Dženi.

Lea Stanković nam je ranije otkrila kako je upoznala svog budućeg supruga:

"Upoznali smo se kroz posao. Ja sam jednom prilikom objavila na TikToku da sam željela da kupim neki materijal za svoj brend. Zvala sam ga, jer mi je iskočio njegov broj telefona vezan za taj materijal na internetu, međutim, on mi se tad zapravo nije javio, ali ja sam bila vrlo uporna zbog tog materijala i tako smo se upoznali. Ali, tih prvih nekoliko viđanja su bila isključivo poslovnog karaktera, tek posle smo počeli da izlazimo i bilo nam je sve ljepše i ljepše, i onda smo započeli i vezu."

Ovako je izgledala njihova vjeridba: