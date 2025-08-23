Vjerila se jedna od najuticajnijih Srpkinja: Zaprošena na magičnom mjestu, otkriveno i ko je pjevao na slavlju

Jutjuberku i influenserku zaprosio je dečko na brodiću.

Izvor: Instagram/Printscreen/ruza_rupic

Jedna od najpopularnijih influenserki sa ovih prostora Lea Stanković (22) danas se vjerila, a emotivni kadrovi završili su na mrežama.

Događaju je prisustvovala i njena koleginica i prijateljica, influenserka Ruža Rupić, koja je i zapjevala u jednom trenutku.

Jutjuberku je partner zaprosio na jednoj manjoj jahti, a ona nije krila oduševljenje zbog ovog iznenađenja. Lein partner je kleknuo pored nje i izvadio prsten a na fotografiji se vidi kako je influenserka prekrila lice rukama od ushićenja.

" Ona je rekla 'Da'", napisala je Rupićeva.