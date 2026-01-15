Putin se oglasio nakon što je Tramp ponovo optužio Zelenskog da je glavni krivac što nije još uvijek postignut mir u Ukrajini.

Izvor: Kremlin Press Service / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin obratio se danas povodom aktuelne situacije u ratu u Ukrajini. Danas je američki predsjednik Donald Tramp ponovo optužio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da on obstruiše mirovni sporazum i o tome je govorio ruski predsjednik.

"Rusija je spremna da obnovi veze sa Evropskim državama, bez izuzetaka. Nadam se povratku normalnih odnosa ako se uzmu u obzir bezbjednosni interesi obje strane.

Nadam se da će Kijev razumjeti koliko je važan održivi mir, nastavićemo to da jurimo dok se ne ostvari. Diplomatija je, nažalost, zamijenjena unilateralnim potezima kada države pokušavaju da nametnu svoju volju i da drže pridike drugima kako bi trebalo da žive i rade", ocijenio je ruski predsjednik, a prenosi "Skaj Njuz".

Da podsjetimo, Ukrajina je krajem 2025. godine dobila bezbjednosne garancije od Sjedinjenih Američkih Država, ali zvaničan sporazum još uvijek nije potpisan i ratifikovan. Rusija je posljednju verziju sporazuma o bezbjednosnim garancijama ocijenila kao dobru bazu, ali su odbacili pojedine odredbe dokumenta.