Donald Tramp je od oca naslijedio poslovni instinkt i bogatstvo, a od majke snagu da preživi udarce života.

Kada se spomene ime Donalda Trampa, svijet najprije pomisli na luksuz, nekretnine, političke skandale i šou program u kojem je decenijama bio glavni akter. Međutim, malo ko zna da iza njegovog uspona stoji porodica koja je istovremeno bila simbol američkog sna, ali i dokaz koliko tragedije mogu da unište čak i najbogatije i najuticajnije ljude.

Njegov otac, Fred Tramp, bio je genijalni biznismen koji je izgradio čitava naselja u Njujorku i ostavio bogatstvo od stotine miliona dolara. Njegova majka, Meri En Meklaud, poticala je iz siromašne škotske porodice, ali je u sebi nosila krv stare kraljevske loze. Njihova priča o ljubavi, usponima i padovima oblikovala je čovjeka koji će jednog dana postati predsjednik SAD.

Meri En Meklaud, siromašna djevojka sa kraljevskim porijeklom

Rođena 1912. godine na vjetrovitom ostrvu Luis u Škotskoj, Meri En Meklaud odrasla je u siromaštvu. Njeni preci, porodica Maklaud, poticali su od škotskih planinskih kraljeva, ali to nije donosilo novac. Kao najmlađa od desetoro djece, Meri je odrastala u domu u kojem su se djeca rano učila radu i odricanju.

Sa 17 godina odlučila je da napusti rodno ostrvo i potraži bolji život u Americi. U Njujorku je prvo radila kao guvernanta, ali su je ubrzo pogodile posljedice Velike depresije. U tom periodu upoznala je Freda Trampa, mladog, ambicioznog preduzetnika koji je već gradio ime u njujorškom svijetu nekretnina. Njihovo vjenčanje 1936. godine obilježilo je početak nove epohe.

Fred Tramp, car njujorških nekretnina

Fred Tramp je rođen u Njujorku 1905. godine, u porodici njemačkih doseljenika. Već kao tinejdžer pokazao je preduzetnički duh, sa samo 15 godina osnovao je prvu građevinsku firmu, koja je kasnije izrasla u poslovno carstvo.

Najveći dio bogatstva stekao je poslije Drugog svjetskog rata, gradeći povoljne stanove u Bruklinu i Kvinsu. Do kraja života izgradio je više od 27.000 stanova i kuća. Kada je preminuo 1999. godine, njegovo bogatstvo je bilo procijenjeno na oko 300 miliona dolara.

Njegov sin Donald kasnije je priznao: "Ako sam ikada želio da budem poznat ne samo kao sin Freda Trampa, morao sam da se borim i ostavim svoj trag."

Porodična tragedija koja je obilježila sve

Iako su Trampovi živjeli u raskoši, njihov život nije bio lišen tragedija. Najteži udarac bila je smrt najstarijeg sina, Fredija Trampa, koji je preminuo sa samo 42 godine od posljedica alkoholizma. Donald je kasnije rekao da ga je bratovo propadanje naučilo da nikada ne pije alkohol.

Meri En je, osim toga, preživjela i ličnu dramu, krajem života napao ju je kriminalac koji joj je oteo tašnu sa svega 14 dolara. Povrede su bile kobne, a preminula je 2000. godine, samo godinu dana nakon muža.

Ko su braća i sestre Donalda Trampa?

Porodica Freda i Meri imala je petoro djece:

Merijan Tramp, najstarija sestra, usp,ešna advokatkinja i savezni sudija, preminula 2023. godine.

Fredi Tramp, tragično preminuo 1981. godine u 42. godini.

Elizabet Tramp, povučena sestra, udata za filmskog producenta, živi na Floridi.

Donald Tramp, četvrto dijete, nasljednik porodičnog carstva i politička figura koja je uzdrmala svijet.

Robert Tramp, najmlađi brat, radio u porodičnoj firmi, preminuo 2020. godine.

Donald Tramp je od oca nasledio poslovni instinkt i bogatstvo, a od majke snagu da preživi udarce života. Iako su tragedije obilježile porodicu, Trampovi su ostavili dubok trag u istoriji Amerike, od nekretnina i politike, do priče o tome koliko daleko može stići djevojčica iz siromašnog škotskog sela.

