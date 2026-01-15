logo
Glumcu optuženom za zlostavljanje dječaka (11) policija upala u kuću: Došao na suđenje s lisicama, isplivale prve slike

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Dok se nižu optužbe, objavljene su njegove fotografije iz sudnice koje su nastale nakon što je posle nekoliko dana potrage priveden pravdi.

Glumcu optuženom za zlostavljanje policija upala u kuću dječaka Izvor: Profimedia/BACKGRID / Backgrid USA /

Američki glumac Timoti Basfild, koji se u utorak predao policiji zbog optužbi za seksualno zlostavljanje dvojice dječaka, suočen je s novom optužbom.

Dok se nižu optužbe, objavljene su njegove fotografije iz sudnice koje su nastale nakon što je poslije nekoliko dana potrage priveden pravdi.

U zahtjevu za određivanje pritvora, podnetom u srijedu, navodi se da je 68-godišnji glumac pre nekoliko godina se*sualno zlostavljao i 16-godišnju devojku.

Basfild se predao policiji u Albukerkiju 13. januara, nakon što je izdat nalog za njegovo hapšenje. Optužen je za dva krivična djela se*sualnog kontakta sa maloletnikom i jedno krivično djelo zlostavljanja deteta. Tužioci traže da ostane u pritvoru do početka suđenja.

Izvor: Profimedia/BACKGRID / Backgrid USA

U zahtjevu za pritvor, podnijetom 14. januara, navodi se da je otac druge žrtve, Kolin Svift, dan ranije prijavio policiji da je Basfild navodno se*sualno zlostavljao njegovu ćerku "prije nekoliko godina" u Sakramentu u Kaliforniji.

Dodaje se da je Basfild navodno "molio porodicu da ne prijavi policiji ako pristane na terapiju", a Svift, koji je i sam terapeut, "u to vrijeme mislio da je to najbolje učiniti".

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Oglašavanje glumca

Prije nego što se predao vlastima, Basfild je snimio video koji je dobio portal TMZ.

"Nisam učinio ništa. Zdravo svima, ja sam Tim. Siguran sam da većina vas, koji ovo gledate, zna da mi je naređeno da dođem u Albukerkiju - sada sam ovde. Poziv sam dobio u petak uveče, morao sam da nađem advokata. U subotu sam seo u auto i vozio 2000 milja do Albukerkija. Suočiću se sa ovim lažima. One su užasne," rekao je u saopštenju.

Sve su to laži i nisam učinio ništa tim dječacima i boriću se protiv toga. Boriću se sa izvrsnim timom i biću oslobođen, znam da hoću, jer je sve ovo tako pogrešno i sve su laži. Zato izdržite i nadam se da ću uskoro biti napolju i nazad na poslu. Hvala svima na podršci".

Pogledajte snimak kada mu je policija upala u kuću:

