Ceca nadogradila kosu, obukla korset i izašla u grad: Sa njom i ova imućna žena, svi je vrlo dobro znate

Ceca nadogradila kosu, obukla korset i izašla u grad: Sa njom i ova imućna žena, svi je vrlo dobro znate

Autor Đorđe Milošević
0

Ceca je uživala sa prijateljima na proslavi, a sada je otkriveno i ko su oni.

Ceca u grad sa Marijanom Mateus Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic

Folk zvijezda, Svetlana Ceca Ražnatović, sinoć je bila na jednoj privatnoj večeri u Beogradu. Ceca je izgledala brutalno, a društvo joj je pravila ona.

Naime, Ceca je bila na večeri na Dedinju sa Marijanom Mateus i još tri prijateljice, a za ovu priliku se ful dotjerala.

Na sebi je imala pantalone i sako ispod kog je nosila kraljevsko plavi korset koji je savršeno istakao njene obline. Ceca je nadogradila i kosu.

Marijana Mateus je umjesto haljine obukla crni kombinezon pripijen uz tijelo sa srebrnim detaljima kod grudi i golim ramenima, a njene obline su dodatno došle do izražaja.

