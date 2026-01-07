logo
Njega nije bilo u Hramu pored Cece Ražnatović: Svake godine su zajedno, detalj nikome nije promakao

Njega nije bilo u Hramu pored Cece Ražnatović: Svake godine su zajedno, detalj nikome nije promakao

Autor Đorđe Milošević
0

Ceca je sinoć sačekala da se raziđe gužva, a onda se pričestila zajedno sa ostatkom porodice.

Ceca na pričešćivanju Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Božićna liturgija u Hramu Svetog Save okupila je veliki broj vjernika, a među njima su se našle i brojne javne ličnosti iz različitih sfera javnog života.

Među onima koji su prisustvovali pričešću bili su pjevači Sergej Ćetković, Viki Miljković sa suprugom Draganom Taškovićem, Jovana Tipšin, kao i folk zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović.

Ceca Ražnatović je poznata kao neko ko svake godine Božić provodi u crkvi, u krugu porodice, iako se sastav članova ponekad mijenja.

Njena sestra Lidija je uvijek uz nju, dok se ove godine na liturgiji nije pojavio Cecin sin Veljko Ražnatović, koji je iz opravdanih razloga bio odsutan.

Umjesto njega, u Hramu su bili Veljkovi sinovi Željko, Isaija i Krstan, kao i Lidijina ćerka Helena, što je privuklo pažnju okupljenih vjernika.

Podsjetimo, Veljko Ražnatović se trenutno nalazi u Rusiji, gdje je otputovao zbog intenzivnih priprema i treninga. O njegovom boravku u Moskvi i povratku u Srbiju govorila je i sama Ceca.

"Znaš ko mi je prvi čestitao u Novu godinu jer njemu je došla prije nas zbog razlike u vremenu? Veljko iz Moskve. On mi je prvi čestitao Novu godinu. Rekao mi je: 'volim te majko najviše na svijetu, srećna ti Nova godina i da ove godine samo ređamo uspjehe'. On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što on traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspjeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba. Ali nekako tamo u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, vjerujte, ja mogu da vam kažem onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje", rekla je Ceca za Telegraf.

