Cecu i Čedu je pomirio zajednički prijatelj: Voditeljka otkrila dugo čuvanu tajnu njihovog odnosa

Aleksandar Kos je nekada radio kao novinar i od tada datira njegovo poznantvo sa Cecom Ražnatović

Blizak prijatelj i saradnik Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, poslednjih mjeseci našao se u žiži interesovanja javnosti.

O njegovom profesionalnom angažmanu, ali i privatnom životu, u poslednje vrijeme sve se češće spekuliše, dok je javnosti i dalje malo poznato čime se zapravo bavi i kakav je njegov put bio do pozicije na kojoj se danas nalazi.

Sve se saznalo

Jedan od detalja koji je privukao posebnu pažnju gledalaca otkriven je u emisiji Puls Srbije, koja se vikendom emituje na Kurir televiziji. Voditeljka emisije Kruna iznijela je zanimljivu tvrdnju da je upravo Aleksandar Kos osoba koja je "pomirila" pjevačicu Svetlanu Cecu Ražnatović i političara Čedomira Jovanovića, što je izazvalo veliko interesovanje u studiju, ali i među gledaocima.

"Vi ste, Aleksandre, uspjeli ono što nikada niko nije - da pomirite Čedu i Cecu", rekla je Kruna tokom razgovora.

Kos je, međutim, na tu konstataciju odgovorio smireno, ističući da između Jovanovića i Ražnatovićeve nikada nije ni postojao sukob.

"Njih dvoje nikada nisu ni bili posvađani. Čeda je veličina koja poštuje sve ljude. Ceca je nezamenjiva. Nju najviše cijenim i poštujem", objasnio je Kos, naglašavajući uzajamno poštovanje koje postoji između aktera o kojima se godinama spekuliše u javnosti.

Malo je poznato da su se Ceca i Aleksandar upoznali još u periodu kada je on radio kao novinar u jednoj medijskoj kući. Od samog početka njihov odnos bio je korektan i profesionalan, a Kos je, kako navode izvori bliski estradi, godinama pratio Cecin život i rad, poštujući njenu karijeru i doprinos muzičkoj sceni.

Druženje u Čedinom stanu

Kos je nedavno objavio i snimak druženja iz njihovog stana, kada ih je Ceca posjetila pa i zapjevala:

Danas se Aleksandar Kos uglavnom vezuje za projekte koje realizuje zajedno sa Čedomirom Jovanovićem. Spekuliše da se njihova saradnja ne odnosi na Srbiju, već da je isključivo usmjerena ka inostranstvu.

I dok se o Aleksandru Kosu sve više govori, on se, po svemu sudeći, i dalje drži podalje od senzacionalizma, birajući da javno istupa rijetko i odmjereno uz podršku Jovanovića.

