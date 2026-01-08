"Kažu mi da sam te smorio": Mina Kostić tokom lajva odbrusila novom dečku, on se svađa sa hejterima (Video)

Kasper i Mina se ne odvajaju, a njen novi izabranik često je i na lajvu gdje odgovara na pitanja brojnih pratilaca.

Izvor: TikTok/jecastar/printscreen

Pjevačica Mina Kostić započela je novu romansu sa muškarcem po imenu Mane Ćuruvija, poznatijim pod nadimkom Kasper, koji je zbog nje doputovao iz Amerike u Beograd.

Kasper je konačno iz Njujorka stigao u Beograd pre nekoliko nedelja, kako bi se sa Minom prvi put uživo sreo, nakon što su imali višemjesečnu vezu na daljinu.

Nakon što je nedavno objavljen snimak, počeli su komentari da je Kasper “dosadio pjevačici”, što je navelo mladića da odmah reaguje.

Naime, Kasper se snimao u Mininom domu dok je ona obavljala kućne poslove, a u tom trenutku je snimao i razgovor sa njom, pokazujući svakodnevne momente njihove veze.

"Ljubavi, čitam ove neke komentare i pišu ljudi da sam ja tebe već smorio", rekao je Kasper.

"Bože, ko to kaže?", upitala je Mina.

"Pa šta da im kažemo, da se pravimo kao da jesam, a?", upitao ju je Kasper.

Pogledajte 01:48 Mina Kostić sa novim dečkom odgovara hejterima na negativne komentare Izvor: TikTok/jecastar Izvor: TikTok/jecastar

"Ne!", rekla je pjevačica bijesno, a cio snimak pogledajte iznad: