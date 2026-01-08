Dečko Mine Kostić je prevarant? Isti šablon koristio da smuva i ovu poznatu Srpkinju, sve se saznalo

Dosta se spekuliše o novom dečku pjevačice Mine Kostić, sa kojim se dopisivala godinu dana prije njegovog dolaska, a koji je sada kod nje u stanu, ne prestaje da se snima i čini se kao da mu popularnost veoma prija.

Izvor: Instagram/minakostic_official/printscreen

Mjesecima unazad se piše o Mini Kostić i njenom novom dečku Manetu Ćuruviji, poznatom i kao Kasper. Njih dvoje su uplovili u emotivnu vezu preko društvenih mreža, a sada, nakon nekoliko mjeseci veze preko žice, Kasper je konačno stigao u Beograd, kako bi se njih dvoje vidjeli i uživo.

Odmah po njegovom dolasku Mina i Mane su dali prvi zajednički intervju, koji je eksplodirao. Njihove izjave i reakcije za nekoliko sati su postale jako viralne na društvenim mrežama. Tog trenutka krenule su nove informacije da se pojavljuju o Manetu Ćuruviji, a mnogi tvrde i da je prevarant.

Kako saznaju domaći mediji, on je bio u emotivnoj vezi sa bivšom zadrugarkom Draganom Spasojević.

Priča se da Kasper u njoj video stabilnost, ali i priliku da postane poznat.

Kako je sada za domaće medije tvrdi izvor blizak Dragani Spasojević, Mane Ćuruvija je sve isto navodno govorio i radio sa Draganom, kao sada sa Minom Kostić.

"Sada gledam ove izjave Mininog dečka, tačnije Kaspera - ovo je šou. Sve je isto radio i sa Draganom. Tako je i nju našao preko društvenih mreža, govorio je da je ona njegova ljubav, da je voli dugo godina. Dragana ga je čekala 6 mjeseci da dođe. Kada se drugi put pojavio u Srbiji, vjerio ju je", otkriva izvor i dodaje:

"Vodio je i pod Ostrog, jer joj je pričao da ih je Vasilije Ostroški spojio! Stalno joj je zamijerao što ga je krila od javnosti i što ga ne kači po društvenim mrežama. Kada ga je Dragana uhvatila u gomili laži i kada ga je otkačila, mjesecima ju je proganjao preko raznih ljudi, i sve to dok Minu nije vidio u emisiji, kao i Draganu. Onda je našao Minu na društvenim mrežama i počeo da joj piše. Kada su malo dublje on i Mina ušli u komunikaciju, tada je Mane prestao da proganja Draganu", rekao je dobro upućen izvor za domaće medije.

Izvor: Telegraf/ Mondo