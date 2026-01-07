Evo šta je Cecin unuk Željko uradio ispred Hrama: Ražnatovićka odmah reagovala i okrenula se

Ceca je sinoć sa unucima bila na pričešću, a društvo joj je, osim njih, pravila i sestra Lidija sa porodicom.

Folk zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović sinoć se pričestila u Hramu Svetog Save na Vračaru, tokom ponoćne liturgije koja se tradicionalno održava za Božić. Sa njom su bili i njeni unuci – Željko, Krstan i Isaija.

Ceca i unuci prisustvovali su liturgiji, a nakon ovog svetog čina, pjevačica je kratko dala izjavu za medije.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

"Hristos se rodi!", poručila je Ceca svim okupljenim novinarima. Na pitanje jednog od njih da li se unuk uplašio, rekla je:

"Nije se uplašio, dijete je pospano", istakla je Ceca, a potom svima čestitala Božić.

Ceca na pričestu i božićnoj liturgiji u Hramu Svetog Save

"Svima želim sve najljepše! Djeci se spava, nemam kad više da čekam, a i meni se spava", dodala je i pozdravila sve prisutne.

Potez najstarijeg unuka Željka posebno je oduševio prisutne. Mladi Ražnatović mirno je stajao tokom Cecine izjave i sve vrijeme gledao u kamere, a kada se Ceca pozdravila sa svima, on je kratko uzviknuo: "Ćao", što je izazvalo osmijehe prisutnih, a i same Cece, koja se slatko nasmijala.