logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evo šta je Cecin unuk Željko uradio ispred Hrama: Ražnatovićka odmah reagovala i okrenula se

Evo šta je Cecin unuk Željko uradio ispred Hrama: Ražnatovićka odmah reagovala i okrenula se

Autor Đorđe Milošević
0

Ceca je sinoć sa unucima bila na pričešću, a društvo joj je, osim njih, pravila i sestra Lidija sa porodicom.

Evo šta je Cecin unuk Željko uradio ispred Hrama Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Folk zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović sinoć se pričestila u Hramu Svetog Save na Vračaru, tokom ponoćne liturgije koja se tradicionalno održava za Božić. Sa njom su bili i njeni unuci – Željko, Krstan i Isaija.

Ceca i unuci prisustvovali su liturgiji, a nakon ovog svetog čina, pjevačica je kratko dala izjavu za medije.

"Hristos se rodi!", poručila je Ceca svim okupljenim novinarima. Na pitanje jednog od njih da li se unuk uplašio, rekla je:

"Nije se uplašio, dijete je pospano", istakla je Ceca, a potom svima čestitala Božić.

Pogledajte

00:41
Ceca na pričestu i božićnoj liturgiji u Hramu Svetog Save
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

"Svima želim sve najljepše! Djeci se spava, nemam kad više da čekam, a i meni se spava", dodala je i pozdravila sve prisutne.

Potez najstarijeg unuka Željka posebno je oduševio prisutne. Mladi Ražnatović mirno je stajao tokom Cecine izjave i sve vrijeme gledao u kamere, a kada se Ceca pozdravila sa svima, on je kratko uzviknuo: "Ćao", što je izazvalo osmijehe prisutnih, a i same Cece, koja se slatko nasmijala.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

pričest Božić unuk Ceca

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ