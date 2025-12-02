Šta je Suzana zadržala od svega što joj je u testamentu ostavio Saša Popović: Stanove prodala, jahta čeka kupca

Suzana Jovanović je naslijedila vilu na Bežanijskoj kosi, brojne stanove i lokale, dva stana u Opatiji, nekoliko luksuznih automobila čija ukupna vrijednost dostiže preko milion eura

Izvor: Instagram/grand_televizija

Nakon smrti Saše Popovića, Suzana Jovanović je naslijedila veliki dio njegove imovine, koju je godinama sticao kroz uspješnu karijeru.

Međutim, pjevačica je oduvek isticala da njoj ništa od njegovog bogatstva nije bilo potrebno, već da je najviše cijenila što ju je volio i tretirao kao princezu.

Podsjetimo, njoj su nakon njegove smrti ostali stanovi u Opatiji koje je kasnije prodala, što je, kako je rekla nedavno, bilo dogovoreno još dok je Saša bio živ.

Pogledajte kako je izgledala jedna od luksuznih nekretnina:

Suzana se nedavno dotakla i skupocenih automobila:

"Automobile, neke sam prodala, neke nisam. Prodaću ih ako to interesuje naciju, jer od djece niko ne vozi te automobile, ne vozim ih ni ja. Djeca hoće druge automobile. Bespotrebno mi stoje, samo su rashod. Danas vozim 'smarta', tako da meni ni 'ferari', ni 'lambordžini' nisu potrebni da bih se dokazivala ili bila primijećena. Živim za druge stvari koje nemaju cijenu - okrenuta sam Bogu i duhovnim vrijednostima. Ono što ne može novcem da se kupi, to je za mene najvrjednije", rekla je ona za "Scandal".

Da su njene riječi istinite, potvrdio je i Dejan Ćirković Ćira, koji je ppotvrdio da je Suzana već prodala dva stana u Opatiji, a navodno razmišlja i o tome da proda jahtu.

- Nije istina da je Suzana bila u Opatiji nakon Sašine smrti, oba stana koja su bila u vlasništu mog kuma prodata su jednom čovjeku iz Beograda. Suzana je sve stvari iznijela i donijela u Beograd – rekao je Ćira.

- Cijene u Opatiji su nenormalne, sve je poskupilo, a što se tiče jahte i ona je na prodaju, ali nisam siguran da još ima kupca - nastavio je pjevač i dodao:

- Odluku o prodaji apartmana donio je Saša još dok je bio živ, šta će Suzani toliko nekretnina, žena je sama.

Ipak, u Suzaninom vlasništvu su danas vila na Bežanijskoj kosi, više stanova i lokala u Beogradu.

Podsjetite se i kako izgleda porodična kuća Popovića:



