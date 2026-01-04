"Znala sam ko je pacov, to se desilo sa Vidićem": Ceca prvi put bez zadrške o prijateljima koji su je napustili

Ceca se osvrnula na razvode koji su se desili u 2025. godini, između ostalog i raskol braka Meline i Harisa, a potom priznala da je i u svom životu imala ljude koji su je ostavili u najtežim trenucima.

Izvor: Pink printscreen

Pjevačica Ceca Ražnatović gostovala je u jednoj emisiji na Pinku, gdje je sumirala brojne situacije koje su se dogodile prošle godine na estradi.

U 2025. godini je došlo do mnogih prekida i raskida, razveli su se i Melina i Haris, a Ceca je priznala kako je na to reagovala.

"Haris je jedan od onih ljudi koji poštuju i veruju u brak kao instituciju. Melina mi je takođe veoma draga, pa sam se trudila da se ne miješam u njihovu odluku. Nikada se ne miješam u tuđe odnose. Želim kako njemu, tako i njoj puno sreće. Ja vjerujem u srećne brakove, moja sestra je u srećnom braku i vjerujem u ljubav. Ljudi se danas razvode jer nisu spremni na kompromis i žrtvu, došla su nova vremena", rekla je Ceca.

Haris Džinović je više puta rekao da mu Ceca nije okrenula leđa, dok su mnoge kolege to uradile.

"Zbog čega bih to radila? Lojalnost je veoma važna, on je moj kolega i prijatelj. Znam šta znači kada pacovi napuštaju brod. Znala sam uvijek ko je pacov i ko će prvi moj brod napustiti. Postojali su neki ljudi u mom životu, koje sam veoma loše procijenila. Nikada ih i pored toga nisam javno blatila i pljuvala. Svi ti ljudi su bili moj izbor", rekla je Ceca u emisiji "Premijera Vikend specijal".

O prijateljstvu sa Sašom Vidićem

"To se desilo i sa Sašom Vidićem, s kojim sam dijelila parče hleba i isti krevet. Neka prijateljstva jednostavno imaju svoj rok trajanja, očigledno. Ja i dan danas ne znam zbog čega neki ljudi odu, zbog čega do rastanka i kraja prijateljstva dođe. Ja moram da kažem da su oni za mene činili divne stvari, kao i oni za mene, spajalo nas je dobro, bilo nam je lijepo. Ne znam zbog čega pojedinci imaju potrebu da blate neko prijateljstvo koje je bilo lijepo, makar zbog poštovanja te prošlosti i lijepih dana. Neki ljudi nemaju ni gram dostojanstva, očigledno - rekla je Ceca, pa su je pitali kako se suzdrži da im ne odgovori.

"Jednostavno. Niko nije pobedio tišinu. Istina se uvijek na kraju sazna, a da glumi niko ne može čitav život. Odnose koje sam završila prije nekoliko godina, sada je o tome priča, van svake pameti. Ne govorim ništa loše o bivšim prijateljima, jer je svako bio u našem životu sa razlogom. Neka prijateljstva traju vječno, neka ne, putevi se raziđu. Neki se odnosi završe loše, jer neki ne mogu da podnesu poraz, jer shvataju kraj prijateljstva kao poraz. Onda se zbog toga ponašaju osvetnički - izjavila je muzička diva, pa otkrila su joj pravi prijatelji.

"To je Sreten Radović. On je sa mnom pojeo džak soli, to je istina, zaista. On je moj pravi prijatelj i svakako bih svakom poželjela da ima makar jedog takvog prijatelja. Ja nemam instant prijateljstva, ja se borim i trudim za svoje prijatelje. Ja ne izdajem nikad svoje prijatelje", izjavila je Ceca.