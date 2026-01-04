Srpska starleta neprepoznatljiva na proslavi 35. rođendana: Nekad bila najlepša, evo kako izgleda nakon 8 operacija nosa

Dragana Mitar proslavila je rođendan, a ljudi su iznenađeni kako danas izgleda

Izvor: Instagra/dragana_mitar

Dragana Mitar, poznata publici po učešću u rijalitiju „Zadruga“, proslavila je svoj 35. rođendan u dobrom raspoloženju. Za tu priliku odabrala je upečatljivu crvenu haljinu, međutim, mnogi nisu mogli da ne primjete koliko njen izgled promijenio u odnosu na vrijeme kada se pojavila na televiziji.

Pogledajte kako sada izgleda:

Doduše, Dragana nikad nije krila da je bila kod plastičnog hirurga, a nos je operisala čak osam puta.

Operisala sam nos osmi put! Prošlu intervenciju sam imala u oktobru i poslije nje sam dobila infekciju. Doktori su je dugo liječili, ali mi je zbog toga tkivo na jednom mjestu čudno zaraslo. Zapravo, stvorilo mi se malo udubljenje na nosu, koje sam željela da saniram, pa sam morala opet “pod nož”. Prošli put su mi vadili hrskavicu iz rebra, a ovog puta iz uva!

Ima sina iz braka sa 19 godina starijim

Podsjetimo, Dragana je svojevremeno govorila o svom 19 godina starijem partneru Siniši Dragutinoviću.

U svakom braku ima i trzavica i padova. Poslije pet godina naše veze došlo je do nekih nesuglasica, pa smo se razdvojili na nekoliko mjeseci. Nismo se papirološki razvodili, ali smo odlučili da stavimo tačku. Ni on nije bio cvećka, a ni ja. Htjeli smo da se razvedemo, ali u tom nekom periodu on je imao nekog u privatnom životu, a i ja. Poslije nekoliko mjeseci smo shvatili da smo zapali u neku kriznu situaciju gdje smo stavili tačku i odlučili da braku damo još jednu šansu. Između nas je razlika 19 i po godina. Nikakvu instituciju braka nismo narušili. Šta je on radio ne zalazim, isto kao ni on. Iskreno, nemamo više nikakvih problema - ispričala je ona tada.

Dragana je nedavno pokazala kako uživa sa novim vjerenikom, ali nije željela da otkriva njegov identitet. Ipak, vjerenik se nije odvajao od nje na proslavi rođendana, te je jasno da je ljubav između njih jaka.

Izvor: Instagra/dragana_mitar