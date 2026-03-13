Huti iz Jemena i dalje nisu ušli u rat na Bliskom istoku.

Pobunjenici iz Jemena - Huti - i dalje nisu ušli u rat na Bliskom istoku iako imaju vojne sposobnosti za napade na države u okolini Irana, piše "Rojters". Iranski šiitski saveznii u Libanu i Iraku su ušli u rat na Bliskom istoku i stali su na stranu Irana - napadaju izraelske i američke vojne baze u regionu, dok se Huti zasad ne oglašavaju.

Ko su Huti i zašto nisu ušli u rat na Bliskom istoku?

Huti su vojno-politička i vjerska organizacija koju predvodi porodica Huti u severnom Jemenu. Ojačali su nakon "Arapskog proleća 2011. godine" i tada su učvrstili svoje veze sa Iranom.

Ratovali su 2015. godine sa Saudijskom Arabijom nakon što su godinu dana ranije, 2014. godine, zauzeli glavni grad Jemena - Sanu. Sukob je totalno eskalirao i morale su Ujedinjene nacije da reaguju.

Kada je počeo rat Izraela i Hamasa 7. oktobra 2023. godine, stali su na stranu Palestinaca i napadali su međunarodne brodove u Crvenom moru. Lansirali su veliki broj raketa i dronova na Izrael, a u jednom trenutku su Sjedinjene Države napadale Hute u znak podrške Izraelu.

"Što se tiče vojne eskalacije i akcije, naši prsti su na obaraču u svakom trenutku ako situacija to zahtjeva", rekao je vođa Huta Abdul Malik al-Huti u televizijskom obraćanju 5. marta.

Zasad se nisu uključili u rat na Bliskom istoku. Oni jesu bliski sa Iranom, ali njihova vjerska doktrina ne priznaje vrhovnog vođu Irana kao instituciju i u tome se oni razlikuju u odnosu na Hezbolah.

Neki vojni analitičari smatraju da su Huti izvršili napade manjeg obima na Izrael i Sjedinjene Države od početka sukoba. Međutim, zvaničnih informacija o tome zasad nema.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsednik Irana Mahmud Ahmadinežad.