Dušan Trkulja (23), visokopozicionirani pripadnik takozvanog vračarskog klana, uhapšen je u Belgiji po potjenci koju je za njim raspisalo Više javno tužilaštvo u Beogradu zbog sumnje da švercovao kokain.

VJT u Beogradu potjernicu za njim je raspisalo krajem prošle godine, pošto je u stanu koji je iznajmljivao na Vračaru, u Ulici Koče Kapetana pronađen kilogram kokaina namijenjen daljoj prodaji, kako nezvanično saznaju domaći mediji.

"Posle pronalaska velike količine kokaina početkom decembra prošle godine, Više javno tužilaštvo u Beogradu je raspisalo međunarodnu potjernicu za Trkuljom, po kojoj je i uhapšen u Belgiji", rekao je izvor.

Podsjetimo, Trkulja je uhapšen tokom intenzivnog operativnog rada i uspješne međunarodne saradnje belgijske policije, UKP MUP Srbije, Uprave za tehniku, SBPOK, UKP PU Beograd, Bezbjednosno informativne agencije i VJT Beograd.

"Operativne informacije, koje se provjeravaju, osim za šverc kokaina Trkulju povezuju i sa drugim teškim krivičnim djelima. Sumnja se da je on visokopozicionirani pripadnik zloglasnog vračarskog klana, čiji su brojni pripadnici uhapšeni tokom prethodnih mjeseci. Oni se dovode u vezu sa reketiranjem i paljenjem lokala po Beogradu", navodi izvor.

Podsjetimo, Trkulja je bio uhapšen i prošle godine u Crnoj Gori zbog sumnje da je susjednoj državi pripremao likvidaciju biznismena iz Kotora. Lisice na ruke tada su u susjednoj državi stavljene još dvojici Beograđana.

"Osumnjičeni su identifikovani i locirani, a otkriven je i stan u Budvi u kojem su boravili i vozilo za koje se sumnja da su koristili prilikom planiranja izvršenja krivičnog djela. Tokom pretresa stana u kom su boravili pronađene su i zaplijenjene drvena palica, čekić, tri plastične maske, zatim mobilni telefoni i odjevni predmeti za koje se sumnja da su bili namijenjeni izvršenju krivičnog djela a koji su i korišćeni tokom opservacije kuće i kretanja mete", prenijeli su ranije crnogorski mediji.

"Sa navedene lokacije osumnjičeni su se par dana zaredom odvozili na lokaciju u blizini kuće mete, odakle su po prethodnom dogovoru i definisanom planu vršili opservaciju objekta i lica i preduzeli konkretne pripremne radnje koje upućuju na osnovanu sumnju detaljno isplaniranog izvršenja krivičnog djela", navedeno je tada u saopštenju policije.

U istoj akciji, tada je uhapšen i muškarac iz Nikšića za kog se sumnja da je angažovao krimilanu grupu s kojom je isplanirao ubistvo, njihov dolazak u Crnu Goru i pružao im logistiku.

Crnogorski mediji tada su pisali da je Trkulja rodom iz Beograda i da je po zanimanju mesar.

