Umrla na Novu godinu: Ćerka (34) holivudske legende nađena u hotelskoj sobi, Hitna na licu mjesta proglasila smrt

Autor Dragana Tomašević
0

Viktorija Džons, ćerka proslavljenog glumca Tomija Lija Džonsa, pronađena je mrtva u četvrtak, 1. januara, u hotelskoj sobi u San Francisku.

Ćerka holivudske legende nađena u hotelskoj sobi Izvor: Youtube printscreen / Scene City

Vijest je prvi objavio portal TMZ, pozivajući se na policijske izvore. Vatrogasna služba San Franciska potvrdila je da su na Novu godinu, nešto prije 3 sata ujutru po lokalnom vremenu, primili poziv za hitnu medicinsku intervenciju u hotelu "San Francisco Fairmont". Na licu mjesta mogli su samo da proglase smrt.

Iz Policijske uprave San Franciska takođe je potvrđeno da su njihovi službenici izašli na teren, gdje je zatečena preminula odrasla ženska osoba.

Iako identitet prvobitno nije zvanično objavljen, policijski izvor za NBC Bay Area otkrio je da se vjeruje da je riječ o Viktoriji.

Uzrok smrti za sada nije poznat, ali se navodi da nema sumnje na krivično djelo.

Viktorija je bila ćerka Tomija Lija Džonsa i njegove bivše supruge Kimberli Klofli. Par je u braku dobio i sina Ostina (43).

U mlađim danima i sama se okušala u glumi. Prvu ulogu imala je 2002. godine u očevom filmu"Ljudi u crnom II".

Tri godine kasnije pojavila se u filmu "Tri sahrane Melkijadesa Estrade", koji je njen otac režirao. Takođe je imala i gostujuću ulogu u jednoj epizodi popularne tinejdžerske serije "One Tree Hill" 2003. godine.

Njen otac, Tommy Lee Jones, slavni je dobitnik Oskara, a prestižnu nagradu za najboljeg sporednog glumca osvojio je 1993. godine za ulogu u filmu "Bjegunac". Poznat je i po ulogama u filmovima"JFK", franšizi "Ljudi u crnom", "Nema zemlje za starce" i "Linkoln".

Preminula ćerka Tomija Lija Džonsa
Izvor: YouTube/ETimes

