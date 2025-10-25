Preminuo Nebojša Čolić: Glumac iz "Kursadžija" otišao u vječnost

Nebojša Čolić je preminuo u 68. godini.

Izvor: Youtube printscreen/ KoBra video production

Glumac Nebojša Čolić preminuo je danas u 68. godini, a ovu vest potvrdili su iz Narodnog pozorišta u Subotici.

"Danas nas je napustio kolega, glumac Nebojša Čolić", saopštilo je Narodno pozorište - Narodno kazalište - Népszínház Subotica.

Glumac Saša Pantić emotivno se oprostio od prijatelja:

"Teško je prihvatiti da te više nema, dragi moj prijatelju. Hvala ti za sve trenutke, podršku i smeh koje smo dijelili. Počivaj u miru", napisao je glumac.

Nebojša Čolić je rođen 1957. godine u Sarajevu, gdje je završio dramski studio u klasi profesora Rejhana Demirdžića. Prvi profesionalni angažman ostvario je u Narodnom pozorištu u Užicu 1980. godine, dok je u sezoni 1984/1985. igrao u Narodnom pozorištu u Subotici.

Od 1993. godine bio je član pozorišta KPGT u Beogradu, a od 1997. godine prelazi u samostalne umjetnike, dok je u penziju otišao iz subotičkog pozorišta. U ansamblu Drame na srpskom jeziku odigrao je brojne uloge po kojima će biti upamćen. U seriji "Kursadžije" tumačio je Fika Bosanca.