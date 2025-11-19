Ana Ivanović se vraća u Srbiju? Teniserka posle razvoda donijela odluku, otkriveni svi detalji

Nekadašnja teniserka Ana Ivanović, navodno planira povratak u Srbiju

Izvor: Instagram/printscreen/anaivanovic

Ana Ivanović, koja trenutno boravi u prijestonici, navodno planira da se vrati da živi u Srbiji.

Nekadašnja svjetska teniska šampionka od udaje za fudbalera Bastijana Švajnštajgera, koji je sad već bivši suprug, živi na relaciji Njemačka-Španija, a prema saznanjima bliskih izvora Kurira, ona želi da više vremena provodi u svojoj domovini i da se vrati životu u rodnom Beogradu.

Iako Ana rijetko govori o privatnim planovima, svaka njena posjeta Srbiji privuče veliku pažnju kako zbog ljubavi koju publika i dalje gaji prema njoj.

Tako je bilo i ovog puta kada je u jednoj prijestoničkoj kafani uživala u provodu sa Novakom Đokovićem i glumicom Natašom Ninković, a bliski prijatelji otkrivaju da posebno uživa u vremenu provedenom sa porodicom, što je jedan od ključnih razloga zbog kojih hoće da svoj život više veže za rodni grad.

"Za Anu Beograd nije samo mesto odrastanja, to je osjećaj pripadnosti, toplina i ritam grada, koji nijedna svjetska metropola ne može da zamijeni. Nakon naporne sportske karijere i godina života u inostranstvu, prirodno je da sve više cijeni mir, stabilnost i blizinu najbližih. Povratak u Srbiju, makar djelimičan, jer ona ima obaveze i u Njemačkoj i u Španiji, zbog kojih će i dalje morati da odlazi tamo, čini se kao izvjestan korak u narednom periodu. Porodica u njenom slučaju igra glavnu ulogu u toj odluci. Svi žive u Beogradu. Važno joj je da se riješe još neke stvari, na kojima ona već radi. Nisam ulazio u detalje, ali znam da sve ide u smjeru njenog definitivnog povratka. Otkako se razvela, mnogo više je posvećena porodici i poslovnim projektima koje vodi iza reflektora", rekao je izvor blizak nekadašnjoj teniserki.

Ana i Bastijan zvanično su se razveli posle devet godina braka. Da je na taj brak definitivno stavljena tačka, potvrdio je i advokat bivše teniserke, a kako se navodi, razlog su takozvane nepremostive razlike između supružnika.

Svako je krenuo svojim putem, a Bastijan je već i uslikan sa novom partnerkom. Nijedno od njih dvoje se posle razvoda nije oglašavalo.

Vidi opis Ana Ivanović se vraća u Srbiju? Teniserka posle razvoda donijela odluku, otkriveni svi detalji Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na meti medija, tvrde da se razvode posle 9 godina. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/Ervin Monn / imago stock&people Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DanielScharinger/babirad/ / Sipa / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia/Steffi Adam / imago stock&people Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Adam Davy / PA Images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Famous/Avalon / Avalon / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

(Kurir, MONDO)