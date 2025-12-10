Ana Ivanović bila u vezi sa košarkašem, pa raskinula preko telefona: On patio, a onda oženio misicu

Ana Ivanović i Ivan Paunić bili su u vezi tri mjeseca prije nego što je teniserka odlučila da ga ostavi.

Ana Ivanović je svojevremeno bila u vezi sa srpskim košarkašem Ivanom Paunićem, međutim nakon tri mjeseca uslijedio je raskid. On je izjavio da ga je bivša teniserka ostavila preko telefona.

Ivan Paunić i Ana Ivanović uplovili su u emotivnu vezu 2013. godine, a ubrzo su i započeli zajednički život u Španiji. Ana Ivanović tada nije željela da daje bilo kakve izjave, međutim Ivan Paunić bio je srećan, pa je znao da se povjeri novinarima.

Pobjedu posvetio Ani

"Veoma sam srećan zbog velike pobjede i mog pobjedonosnog koša, koji posvećujem Ani. Mnogo mi je značila njena podrška! Ne volim da previše pričam u javnosti o svom privatnom život i zahvalan sam medijima što cijene moju privatnost. Mislim da je dovoljno samo da kažem da je tačno da smo Ana i ja u ljubavi i da nam je prelijepo. Uživamo, podržavamo se međusobno i to je dovoljno za sada", rekao je tada.

Pisalo se da roditelji Ane Ivanović nisu odobravali tu vezu jer su željeli da im se ćerka posveti treninzima.

Raskid nakon tri mjeseca

Nakon tri mjeseca ljubav je pukla, a on je ispričao da je bio iznenađen, kada ga je ona posle ručka sa roditeljima nazvala i rekla - Ovo je kraj!

"Jedna veza je uništena. Ana i ja nismo više zajedno. A sve zbog medija", rekao je tada Ivan Paunić.

Oženio misicu

Ipak, Ivan je sreću pronašao sa još jednom ljepoticom. U pitanju je Milica Jelić, mis Srbije za 2010. godinu. Njih dvoje su 2016. godine, kada je Ivan igrao u Španiji, zbog dokumenata stupili u građanski brak.

Dvije godine kasnije dobili su sina Luku. Pravo vjenčanje i veselje desilo se 2019. godine, a zanimljivo je da je kum bio golman reprezentacije Srbije Marko Dmitrović.